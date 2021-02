Governo, Salvini: Lega non fatto nomi o chiesto ruoli ma Agroalimentare centrale per nostra agenda politica. Troppi attacchi da Bruxelles

"Non abbiamo ancora parlato di ruoli o di nomi ma sicuramente la tutela del Made in Italy nel campo agroalimentare sarà fondamentale per il prossimo governo. Per rispetto del professor Draghi non abbiamo accennato nomi o ruoli ma chiunque andrà ad occuparsi di agricoltura avrà un ruolo determinante perché a Bruxelles si stanno portando avanti politiche contro la Dieta Mediterranea, contro l'interesse nazionale e contro il sistema agroalimentare italiano. Quindi occorrerà difendere il settore con forza e sarà, per quanto riguarda la Lega, centrale per la sua agenda politica".

Così ad AGRICOLAE il leader della Lega Matteo Salvini in merito alle consultazioni in corso per la formazione del governo Draghi.