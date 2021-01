Governo, tutte le ipotesi aperte. Mentre le aziende impegnate a sopravvivere alla Politica, criminalità gongola

Il Recovery messo in discussione all'interno della Maggioranza (ex) e poi biasimato dall'Ue, in realtà risulta essere - come appreso da AGRICOLAE da fonti interne e come già scritto in precedenza - una miscellanea di progetti obsoleti chiusi da anni nei cassetti dei vari ministeri. Senza presentare alcuna idea innovativa basata sulla reciprocità della sostenibilità ambientale in grado di rilanciare il volano occupazionale ed economico del Paese all'insegna della salvaguardia ambientale. Vecchie idee vincolate da nuovi parametri di cui però i Paesi da cui importiamo sono esenti.

