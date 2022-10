Governo, vertice Meloni-Salvini su nodo Turismo-Mipaaf. Rischio conflitto interessi Santanchè riapre i giochi e scombina le carte (e i ruoli)

Le ultime battute del governo Meloni si consumeranno fra poche ore, nel corso dell'incontro previsto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini per sciogliere i nodi legati al ministero dell'Agricoltura e al ministero del Turismo.

Da quanto apprende AGRICOLAE nessuno dei due sembrerebbe disposto a fare un passo indietro per avere le quote nei due ministeri maggiormente rappresentativi dell'economia reale: La leader di Fratelli D'Italia insiste su entrambi i ministeri, in primis sul Mipaaf per il quale avrebbe una rosa di tre nomi. Il numero uno del Carroccio punta sul Mipaaf promesso a uno dei suoi generali, Gian Marco Centinaio. Già ministro e già sottosegretario.

Ma dalle notizie che arrivano prima dell'incontro, sembrerebbe che la Meloni sia disposta a cedere il ministero del Turismo, ma non il Mipaaf.

La spiegazione di questa decisione potrebbe dipendere non dai nomi (Daniela Santanché sembra essere la donna giusta al posto giusto e Gian Marco Centinaio l'uomo giusto al posto giusto). E neppure dai desiderata: Santanche da quanto si apprende, sarebbe ben felice di essere alla guida del dicastero come Centinaio di tornare al primo piano di via Venti Settembre. Ma dalla necessità di uscire da un'empasse pericolosa che potrebbe ritorcersi sulla Meloni stessa: il conflitto di interessi che verrebbe a crearsi - e che qualcuno all'interno ha già fatto notare - con la proprietaria di un noto stabilimento balneare della Versilia a capo del Turismo nazionale.