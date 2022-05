Grana Padano a Taste of Paris 2022

Dal 12 al 15 maggio il Consorzio Tutela Grana Padano sarà presente a Taste of Paris 2022 in compagnia dello Chef Denny Imbroisi. La manifestazione, con oltre 32.000 visitatori nell’edizione 2021, ospiterà anche quest’anno gli chef più ricercati del momento per offrire al pubblico un'esperienza gastronomica da ricordare.

Nello spazio allestito dall’Istituto italiano per il commercio con l’estero si potrà assistere all’apertura di una forma di Grana Padano DOP mentre per deliziare i palati più esigenti, Denny Imbroisi proporrà gli assaggi della sua celebre pasta “Rigatoni cacio e pepe al tartufo” per l’occasione mantecata nella forma appena aperta.

Partner storico della DOP più consumata al mondo e cuoco stellato, Imbroisi ha conquistato la capitale francese tanto da essere considerato il migliore chef tricolore di Parigi. È stato allievo di Alain Ducasse ed è oggi il titolare di tre ristoranti cult di Parigi: Epoca, Ida e Malro la cui cucina si ispira ai sapori e alla gastronomia italiani e dove il Grana Padano DOP è uno degli ingredienti fondamentali per la realizzazione dei suoi migliori piatti.

Il Grana Padano è uno dei formaggi DOP più richiesti ed apprezzati in Francia, paese che rappresenta infatti per l’Italia il secondo mercato estero con oltre 250 mila forme esportate ogni anno e in continua crescita in termini percentuali.