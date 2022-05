Grana Padano diventa “Meraviglioso” a Porto Cervo

Dal 18 giugno 2022 la vacanza a Porto Cervo sarà indimenticabile con il piacere unico del Grana Padano DOP in una proposta glamour di assoluto prestigio.

Dopo il successo tra le affascinanti cime di Courmayeur, a Porto Cervo, sul mare cristallino e nel cuore della costa della Sardegna di più grande fascino, aprirà infatti il format/club “Meraviglioso”, realizzato da La Promenade du Port e dal Consorzio Costa Smeralda.

Il “Meraviglioso” sarà un luogo del gusto per tutte le esigenze, con due ristoranti, la “Piazzetta” e la “Terrazza”, una private room gestita in collaborazione con Armand de Brignac, uno “champagne bar” e una piattaforma di servizi dedicata alle ville private che si affacciano sulla perla della Costa Smeralda.

Ad accogliere gli ospiti in ogni spazio del “Meraviglioso” ci sarà il Grana Padano DOP, nei piatti curati da Andrea Berton, uno dei più noti chef stellati, e negli abbinamenti con bollicine italiane e champagne.

“Rinnoviamo un’esperienza di successo per il Grana Padano DOP, che conferma la sua straordinaria versatilità in tante proposte – spiega Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano – Partecipando a “Meraviglioso” ribadiamo la qualità assoluta del formaggio che è conosciuto in tutto il mondo e investiamo in una proposta innovativa di turismo di alta gamma, che l’Italia come pochi altri paesi sa offrire, per la professionalità e la creatività dei suoi operatori, a vari livelli e con le più diverse competenze, e che non può prescindere dalla valorizzazione dei suoi prodotti”.

Nei ristoranti l’ospite troverà i piatti esclusivi a base di Grana Padano Dop creati dallo chef stellato Andrea Berton, con evidenza nel menù. Inoltre, chi sceglierà bollicine italiane del gruppo Lunelli o champagne Moet Hennessy, prima della cena o del pranzo o al momento dell’aperitivo apres-beach, potrà accompagnarle con pepite di Grana Padano, sfiziosa accoglienza anche nella private room ADB.