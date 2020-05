GRANO DURO, GALLINELLA: AUMENTARE PRODUZIONE NAZIONALE E PUNTATE SU CONTRATTI FILIERA

“La filiera del grano duro e della pasta è riuscita durante l’emergenza Covid-19 a rispondere all’improvviso picco di domanda garantendo costantemente le forniture sul canale distribuzione, pur trovandosi a fronteggiare difficoltà logistiche e un aumento complessivo dei costi di produzione” – afferma il presidente Comagri, Filippo Gallinella. “Sul fronte della domanda, la grande distribuzione tra marzo ed aprile ha visto crescere i consumi di pasta del +24 per cento e ciò significa che gli sforzi produttivi di questi mesi hanno contribuito a soddisfare la domanda dei consumatori in un momento di emergenza. A fronte di questo, per la prossima campagna il mercato interno rimane scarsamente approvvigionato, nonostante il leggero aumento delle superfici seminate in Italia rispetto alla campagna precedente (+6 per cento) che, a parità di rese, daranno un analogo incremento produttivo. A monte – prosegue Gallinella – rimane quindi il problema delle scorte, in uno scenario che vede crescere nel nostro Paese la richiesta di frumento di origine italiana, in linea con una maggiore attenzione da parte dei consumatori verso la provenienza della materia prima e per i prodotti di qualità. Questi dati dimostrano una volta di più che dobbiamo aumentare la produzione nazionale e puntare sui contratti di filiera, chiaramente con il giusto prezzo da garantire agli agricoltori. Su questo stiamo lavorando e continuiamo a farlo, e lo dimostra anche l’ultimo decreto sul grano duro che è stato varato e che ha messo in campo 40 milioni di euro per i contratti di filiera, in attesa dell’ok della Corte dei Conti. Ora più che mai è necessario migliorare la nostra capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano di affrontare situazioni di crisi. Ricordo infine che a dispetto delle fake news che circolano, il nostro sistema dei controlli non si è mai fermato, soprattutto in questo momento” – conclude Gallinella.

