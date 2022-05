I sette giorni ‘agricoli’ del Senato. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa per la commissione Agricoltura del Senato.

Martedì 3 maggio

ore 14,30-16

UFFICI DI PRESIDENZA COMMISSIONI 9 a e 13a RIUNITE (n. 36)

Audizioni informali, in videoconferenza, in relazione al ddl 1254 (Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale) di:

Ore 14,30: rappresentanti di Demeter Associazione Italia

Ore 15: rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) Ore 15,30: rappresentanti della Cooperativa Piemonte Miele

Ore 16 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n. 367) Audizione informale, in videoconferenza, sul ddl n. 2189 (Istituzione dell’Agenzia autonoma per l’ippica e disposizioni per la riforma del settore) di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Galoppo (ANG), dell'Associazione Nazionale Allenatori Galoppo (ANAG), dell'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Purosangue (ANAC), dell'Unione Proprietari Galoppo (U.P.G.) e dell'Unione Italiana Fantini (UIF)

Ore 17,15 PLENARIA (n. 230) AFFARI ASSEGNATI Seguito esame affare assegnato n. 215 (problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro) - relatore: sen. De Bonis

SEDE REDIGENTE

Seguito discussione ddl n. 1130 (definizione della relazione tecnica del tecnologo alimentare) - relatrice: sen. Abate Seguito discussione ddl n. 1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola) - relatrice: sen. Leone Seguito discussione ddl n. 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico) - relatrice: sen. Naturale Seguito discussione ddl 2023 (Riconoscimento dell’agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio) - relatore: sen. Zuliani

Seguito discussione ddl n. 2213 (Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia) - relatrice: sen. Caligiuri Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n. 368)

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Mercoledì 4 maggio

Ore 9,30 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n. 369)

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 1004 (Problematiche concernenti le modalità di attuazione della strategia Farm to Fork e le sue ricadute nell'agricoltura italiana) di rappresentanti di CNA Agroalimentare

Ore 10,15 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n. 370)

Audizione informale sul ddl n. 2189 (Istituzione dell’Agenzia autonoma per l’ippica e disposizioni per la riforma del settore) di rappresentanti della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo

ore 11 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n. 371)

Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell'affare assegnato n. 214 (Problematiche di mercato del latte vaccino in Italia) di rappresentanti dell'Azienda agricola Rustici SARL