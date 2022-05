I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dal Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, per il quale prosegue l’esame

Nel corso della settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (C. 2328​, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato - Rel. Liuni, Lega).

Svolgerà, inoltre, interrogazioni a risposta immediata, su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.