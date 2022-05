I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dall'Audizione del Commissario straordinario per la peste suina africana

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, di Angelo Ferrari, Commissario straordinario per la peste suina africana (PSA), sulle problematiche del comparto agricolo connesse all’emergenza in corso.

Inoltre, svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), sulle problematiche del comparto agroalimentare connesse all’emergenza idrica.

In sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (C. 2328​, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato - Rel. Liuni, Lega).

Infine, in sede consultiva, la Commissione avvierà l’esame del DL 50/2022 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614​ Governo – Rel. Nevi, FI), per esprimere il parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze.