I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla Disciplina, promozione e valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, per cui è previsto l'esame referente

In sede di audizioni informali, la Commissione svolgerà l’audizione in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, nell’ambito dei seguenti provvedimenti: C. 752 Carloni, recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”; delle abbinate proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti Disposizioni per la castanicoltura; C. 746 Carloni, recante Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali; delle abbinate proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro recanti Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico; C. 389 Molinari ed altri recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. La Commissione poi, in sede referente, svolgerà l’esame della proposta di legge C. 389 Molinari recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico - Rel. Gadda (A-IV-RE).