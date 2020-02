I SETTE GIORNI “AGRICOLI” DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Si apre una settimana di lavori intensa in commissione Agricoltura della Camera a partire dalla Valorizzazione della produzione enologica e gastronomica, per cui prosegue l’esame

La Commissione proseguirà l’esame, in sede referente, dei seguenti provvedimenti: Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana ( C. 1682 Brunetta – Rel. Nevi, FI); Disposizioni in materia di agricoltura contadina ( C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro – Rel. Pignatone, M5S).

Svolgerà inoltre l’audizione informale di rappresentanti dell’Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA), nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate (Atto n. 159).

Inoltre, in sede consultiva, per l’espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, proseguirà l’esame del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 ( C. 2091 Governo – Rel. Lombardo, M5S)

