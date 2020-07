I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Nel corso della settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l'esame del testo unificato recante Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani - Rel. Viviani, Lega), della proposta di legge recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (C. 1824 Liuni - Rel. Loss, Lega), e del nuovo testo recante Interventi a favore del pomodoro San Marzano (C. 229 Paolo Russo - Rel. Del Sesto, M5S).

In sede di Comitato dei nove esaminerà gli emendamenti presentati in Assemblea al testo recante Misure di sostegno al settore agricolo e disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura (C. 982/A e abb. - Rel. Cadeddu, M5S).

In sede consultiva, per il parere alla V Commissione Bilancio inizierà l'esame congiunto del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (C. 2572 Governo), delle Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (C. 2573 Governo) e della Tabella n.12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020 (Rel. Gadda, IV), nonché del Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII n. 3 - Sezione III e Allegati Rel. Lovecchio, M5S).

Infine, in sede di Atti dell'Unione europea, inizierà l'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 - Rel. Cenni, PD).