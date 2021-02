I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana di lavoro intensa per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dalla disciplina dell'ippicoltura, per la quale prosegue l’esame

La Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (C. 2531 Gadda – Rel Cassese, M5S) e inizierà l’esame della proposta di legge recante Delega al Governo per la disciplina dell’agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo (C. 2049 Spena – Rel. Incerti, PD).

Proseguirà poi, in sede di atti dell’Unione europea, l’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (COM(2020)381 final – Rel. Cenni, PD).

Infine, avrà luogo una riunione del Comitato ristretto sulle proposte di legge recanti Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (C. 175 Paolo Russo e C. 650 Incerti – Rel. Cenni, PD).