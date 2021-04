I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la Commissione Agricoltura della Camera. A partire dalla Promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, per cui sono previste audizioni.

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà, in videoconferenza, le audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio-Agriturist-Confagricoltura, dell'Associazione Terranostra agriturismo, ambiente e territorio-Coldiretti e dell'Associazione dell'agriturismo per l'ambiente, il territorio e la cultura rurale-Turismo Verde-Cia, nonché del Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), professor Enrico Corali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spena e C. 2930 Cenni, recanti Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Sempre in videoconferenza, la Commissione svolgerà le audizioni informali di rappresentanti di Agrocepi, dell'Associazione rurale italiana, di Unci agroalimentare e della coalizione CambiamoAgricoltura, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.

In sede referente, proseguirà l'esame della proposta di legge recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvata dal Senato - Rel. Cenni, PD).

La Commissione si riunirà poi in sede di Comitato ristrettoper l'esame delle abbinate proposte di legge recanti Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (C. 175 Paolo Russo e C.1650 Incerti - Rel. Cenni, PD).

Infine, in sede consultiva, per i pareri da esprimere alla III Commissione Affari esteri inizierà l'esame del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (C. 2806 Governo - Rel. Marzana, M5S) e del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 (C. 2858 Governo, approvato dal Senato - Rel. Liuni, Lega).