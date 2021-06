I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera.

In Aula, il 22 (ore 15-18.30, con eventuale prosecuzione notturna dalle 20 alle 23), mercoledì 23 (ore 16.30-19, con eventuale prosecuzione notturna dalle 20.30 alle 23.30) e giovedì 24 giugno (ore 9.30-13 e 15-18, con eventuale prosecuzione notturna dalle 20 alle 23 e nella giornata di venerdì 25) avrà luogo la discussione con votazioni del T.U. C. 1008​-1009​-1636-A​ - Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Nel corso della settimana la Commissione, in sede referente, avvierà l’esame del testo della proposta di legge recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” (C. 290​-410​-1314​-1386-B​, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato - Rel. Maglione, M5S).

In videoconferenza, svolgerà le audizioni di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2049​ Spena, C. 2930​ Cenni e C. 2992​ Ciaburro, recanti “Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura”.

Avrà quindi luogo una riunione del Comitato dei nove per esaminare gli emendamenti al testo C. 1008​-1009​-1636-A​, recante “Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore” – Rell. Viviani (Lega) e Gallinella (M5S).

In sede consultiva, per il parere da rendere alla V Commissione Bilancio avvierà l’esame del DL 59/2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (C. 3166​ Governo, approvato dal Senato - Rel Nevi, FI), mentre per il parere da esprimere alla VII Commissione Cultura avvierà l’esame del testo unificato C. 544​ e abb., recante “Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)” (Rel. Loss, Lega).