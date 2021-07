I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Nel corso della settimana la Commissione proseguirà l’esame della proposta di nomina del professor Angelo Frascarelli a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (Nomina n. 96 – Rel. Nevi, FI), nell’ambito del quale svolgerà l’audizione informale della persona designata.

Iin sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico (C. 290​-410​-1314​-1386-B​, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato – Rel Maglione, M5S).

Sempre in sede referente proseguirà l’esame delle abbinate proposte di legge C. 174​ Paolo Russo, C. 2138​ Caretta e C. 2673​ Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica (Rel. Scoma, IV) ed avvierà l’esame della proposta di legge C. 2328​, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato, recante Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 15, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne (Rel. Liuni, Lega).

La Commissione si riunirà in sede di Comitato ristretto per proseguire l’esame delle abbinate proposte di legge C. 2049​ Spena, C. 2930​ Cenni e C. 2992​ Ciaburro recanti Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (Rel. Incerti, PD).

Quindi, in sede consultiva, proseguirà l’esame della proposta di legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (C. 3156​ cost., approvata dal Senato, C. 15​ cost. Brambilla C. 143​ cost. Paolo Russo, C. 240​ cost. Del Barba, C. 2124​ cost. Prestigiacomo, C. 2150​ cost. Meloni, C. 2174​ cost. Muroni, C. 2315​ cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838​ cost. Sarli, C. 2914​ cost. Pezzopane e C. 3181​ cost. Cunial) - Rel. Bilotti, M5S), per l’espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali.

Infine, svolgerà interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.