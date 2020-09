I succhi YOGA bevanda ufficiale di X Factor 2020

I succhi Yoga saranno Official Partner di X Factor 2020, la nuova edizione dello show di Sky prodotto da Fremantle che andrà in onda da oggi 17 settembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, su TV8. Una partnership inedita con cui Yoga porta per la prima volta i succhi di frutta in uno dei più famosi show musicali della televisione.

Il product placement prevede, oltre alla classica presenza del brand nella messa in onda del programma, anche la possibilità per concorrenti e giuria di poter bere i succhi nei vari momenti della loro vita quotidiana, dalle prove dei concorrenti negli studi musicali agli incontri dei quattro giudici della nuova edizione, che saranno Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Yoga sarà partner esclusivo del format nel settore bevande.

“Abbiamo scelto questa partnership – spiega Federico Cappi, direttore marketing retail di Conserve Italia, il consorzio cooperativo proprietario del marchio Yoga – perché è nostra intenzione rivolgerci ad un bacino di consumatori che includa tutta la famiglia e in tal senso il format X Factor è da sempre apprezzato da un target alquanto eterogeneo per classi di età. Non solo: la nostra scelta è caduta sul noto show anche per via del forte appeal che il format riscuote, sin dal suo primo lancio, sui vari social media: è una trasmissione della quale si parla e si discute molto anche dopo la messa in onda, in virtù della sua capacità di generare un flusso continuo di commenti sulle esibizioni dei concorrenti, che le consentono di porsi a lungo come trend topic sui social”.

Proprio in concomitanza con X Factor, prenderà il via anche la nuova attività di comunicazione digital del marchio Yoga, che prevede la creazione di un nuovo sito web e l’apertura e la gestione delle pagine Facebook, Instagram e Tik Tok dal titolo Yoga Succhi accompagnate dal claim “Chi Yoga, fa bene”. Tutte le attività digital saranno curate dall’agenzia di comunicazione e marketing padovana Gruppo Icat.

Durante i mesi della messa in onda della trasmissione (settembre-dicembre), #XF2020 sarà uno dei topic chiave per la produzione dei contenuti social dei succhi Yoga e per lo stesso engagement dei follower. La partnership con Fremantle prevede infatti anche la possibilitàper Yoga di utilizzare il logo e l’hashtag ufficiale della trasmissione.