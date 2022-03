IBF sceglie Spektra Agri – Vantage Italia come partner per la distribuzione

IBF Servizi, la società leader nell’offerta di servizi di agricoltura di precisione, partecipata da BF Spa, ISMEA, A2A Smartcity ed e-Geos (Gruppo Leonardo) – ha firmato un contratto di distribuzione con Spektra Agri | Vantage Italia, azienda specializzata in tecnologia applicata, importatore e distributore dei marchi Trimble, Muller, Precision Planting e Agro Intelligence.

L’accordo tra i due attori – leader nei loro rispettivi campi – permetterà a Spektra Agri- Vantage Italia di abbinare al suo pacchetto di soluzioni tecnologiche il know-how di IBF Servizi, andando così ad integrare la propria offerta di servizi digitali dedicati all’agricoltura di precisione e consentirà a IBF Servizi di contare su una rete di distribuzione presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale.

“Siamo molto contenti di aver raggiunto questo importante traguardo rappresentato dall’accordo di distribuzione con Spektra agri- Vantage Italia, leader nell’agricoltura di precisione e partner con cui condividiamo valori e obiettivi futuri.” Ha dichiarato Francesco Pugliese, Direttore IBF servizi ed Area R&S del Gruppo BF Spa. “La mission di IBF Servizi è sempre stata quella di diffondere l’applicazione dei principi della precision farming rendendola accessibile alle aziende di tutte le dimensioni: a partire da oggi, per farlo, potremo contare su un solido e capillare network distributivo come quello di Spektra Agri. Un ulteriore tassello nel percorso di miglioramento della digitalizzazione dell’agricoltura italiana e di conseguenza in quello verso una sostenibilità che sia ambientale, economica e sociale.

“Affiancare un servizio di consulenza agronomica di alto livello è fondamentale per il pieno e corretto utilizzo della tecnologia in agricoltura” aggiunge Matteo Antonello, Direttore Commerciale e Marketing di Spektra Agri SRL “Attraverso gli esperti di IBF Servizi saremo in grado di fornire a tutti gli agricoltori consulenze e consigli basati sulle reali esigenze delle colture e del terreno, permettendo inoltre alle loro attrezzature di fornire la resa ottimale. Per Spektra Agri l’obiettivo è quello di aggiornare l’agricoltura ed i suoi attori mettendo a disposizione di tutti la migliore tecnologia e consulenza. Questa collaborazione arricchisce il percorso di crescita dell’agricoltura moderna che vede l’utilizzo della digitalizzazione come un mezzo per lo sviluppo di pratiche più sostenibili in rispetto e risposta alle esigenze della Natura.”

La partnership tra IBF Servizi e Spektra Agri | Vantage Italia nasce da una forte condivisione dei valori su cui poggiano entrambe le realtà, da una visione innovativa dell’agricoltura e da una chiara mission, sintetizzabile nei seguenti obiettivi: miglioramento della competitività dell’agricoltura italiana, incremento della qualità, riduzione dei costi e rispetto dell’ecosostenibilità. Obiettivi, questi, raggiungibili tramite una vasta diffusione dell’utilizzo dell’agricoltura di precisione.

Partendo da questa consapevolezza, i due attori hanno deciso di unire le proprie forze e competenze per poter così offrire un servizio di altissima qualità ai propri clienti, composto da professionalità, expertise e competenze uniche nel panorama italiano. Spektra Agri | Vantage Italia fornirà infatti le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia – come la tecnologia Trimble® di cui Vantage è distributore ufficiale in Italia – mentre IBF Servizi, la più importante realtà italiana nella fornitura di servizi avanzati in agricoltura digitale e di precisione, metterà a disposizione dei clienti il proprio know-how e le proprie competenze acquisite e applicate sugli oltre 90.000 ettari gestiti in questi anni in Italia. L’unione di due leader assoluti per permettere alla filiera agricola di affrontare e vincere le sfide più complesse del presente e del futuro.