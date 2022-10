Roma Riparte, II°Conferenza cittadina sull’Agricoltura. Gualtieri: ridare centralità alle politiche agricole per garantire lavoro, coesione sociale e sostenibilità

“Questa è la Seconda conferenza sull'agricoltura, dopo la celeberrima e storica conferenza di Agricoltura Nuova che segnò davvero dal punto di vista culturale le politiche.

Non si può non ripartire da quelle parole di Argan che sono così attuali e che hanno sottolineato come l'agricoltura sia centrale per Roma, centrale non solo dal punto di vista artistico e produttivo, ma anche da un punto di vista ambientale e del modello sociale che si vuole costruire basato sulla centralità della persona, sul welfare, su un'idea di solidarietà che in altre parti del mondo era meno importante.”

Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della II°Conferenza cittadina sull’Agricoltura.

“Le sfide per fermare il cambiamento climatico sono fondamentali, se le città non saranno in grado di ottenere la neutralità climatica entro il 2050 non ci sarà futuro per la specie umana.

Il ruolo dell'agricoltura è centrale.

Anche sotto il profilo della coesione umana il ruolo dell’agricoltura è importante, per tutte queste ragioni diverrà storica la centralità dell'Agricoltura e del modello sociale europeo nella conformazione di questa città.

È chiaro che noi da questo dobbiamo partire e per questo abbiamo deciso la conferenza di oggi: segnalare e dare una inedita centralità alle politiche agricole.

Questi obiettivi non possono essere raggiunti senza un lavoro verticale, top-down, da parte dell'amministrazione ma non può che essere praticata anche attraverso il protagonismo del mondo associativo, del mondo produttivo, del mondo intellettuale che ruotano intorno all'agricoltura. Per questo sono molto contento di partecipare a questa conferenza.

L'assessore Alfonsi ha scelto di effettuare fin dall'inizio un fortissimo coinvolgimento.

Io credo che dobbiamo lavorare nel rilancio di Castel di Guido e per investire sul rilancio di quello che riguarda l'assegnazione del terre pubbliche, i bandi e credo sia molto importante come opportunità di lavoro e integrazione.”