Il cibo spazzatura dilaga sui social media: il ruolo degli influencer. Interrogazione Bizzotto alla Commissione UE

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002646/2022 - 18-07-2022 alla Commissione

Articolo 138 del regolamento

Mara Bizzotto (LEGA)

Oggetto: Il cibo spazzatura dilaga sui social media: il ruolo degli influencer

Il quotidiano online "Il Fatto Alimentare" denuncia la dilagante pubblicità del junk food (cibo spazzatura) nei social media, soprattutto su piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube, operata da molti influencer seguiti dai più giovani.

Secondo la relazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 7 febbraio 2022 le categorie di alimenti promosse più di frequente sui social media sono fast food, bevande zuccherate e gassate, cioccolato, snack dolci e salati e merendine.

Preoccupante è anche l'evidente, continuo ed esteso uso di tecniche di marketing persuasivo, che continuano a rivolgersi a bambini e adolescenti con vari mezzi tra cui, ad esempio, il posizionamento del marketing su siti web popolari tra i giovani.

Manca inoltre uno strumento normativo ad hoc che disciplini il fenomeno dell'influencer marketing; in Italia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è intervenuta per evitare queste forme di pubblicità occulta.

Venti federazioni paneuropee hanno lanciato un appello in occasione della Giornata contro l'obesità 2022.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Come intende intervenire per ridimensionare il ruolo dei social media nel marketing del cibo al fine di proteggere la salute dei bambini dal cibo spazzatura?

2. Interverrà per promuovere invece fra i giovani la conoscenza della dieta mediterranea, quale esempio di dieta completa ed equilibrata?

3. Come intende proteggere i consumatori dalle pratiche scorrette dell'influencer marketing?

IT

E-002646/2022

Risposta di Thierry Breton

a nome della Commissione europea (5.10.2022)

La legge sui servizi digitali1 avrà un impatto sulla pubblicità online e sui diritti dei minori online. Imporrà la messa in atto di misure adeguate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione dei minori e vieterà inoltre la pubblicità mirata ai minori. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno il dovere di valutare e attenuare i rischi per rispondere meglio alle preoccupazioni della società, come quelle che riguardano i minori. Le nuove norme consentiranno agli utenti di essere informati nei casi in cui visionano contenuti sponsorizzati e quando gli influencer promuovono messaggi commerciali.

Anche la direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS)2 protegge i minori da comunicazioni commerciali audiovisive inadeguate riguardanti i prodotti alimentari HFSS3 e incoraggia l'adozione di codici di condotta a livello di UE. A norma della direttiva AVMS le piattaforme per la condivisione di video devono adottare misure appropriate, ad esempio adeguare i termini e le condizioni applicabili ai propri utenti, compresi gli influencer.

Per quanto riguarda la promozione di una dieta equilibrata, la Commissione ha adottato la strategia "Dal produttore al consumatore"4 per un sistema alimentare sano e rispettoso dell'ambiente. La Commissione prepara iniziative per promuovere un'alimentazione sana, ridurre le pratiche di marketing aggressivo, stimolare la riformulazione degli alimenti trasformati e migliorare le informazioni disponibili al riguardo. Queste iniziative contribuiranno a favorire la transizione a un'alimentazione più sana e sostenibile, riducendo i tassi di obesità e l'incidenza delle malattie. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere una dieta basata maggiormente sui vegetali, in linea con le raccomandazioni nutrizionali nazionali. Da molti anni la politica agricola comune finanzia anche i programmi destinati alle scuole5, i quali promuovono abitudini alimentari sane tramite l'adozione di misure educative e la distribuzione di prodotti più sani nelle scuole.

L'attuale campagna HealthyLifestyle4All6 mira a mettere in relazione lo sport e gli stili di vita attivi con le politiche riguardanti la salute, l'alimentazione e altri ambiti con l'obiettivo di controbilanciare gli effetti delle cattive abitudini alimentari.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/it/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN

2 Direttiva sui servizi di media audiovisivi 2010/13/UE, riveduta dalla direttiva (UE) 2018/1808. 3 Prodotti a elevato contenuto di grassi, zuccheri o sale.

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381

5 https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit- vegetables-and-milk-scheme_en

6 https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all