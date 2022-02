Il gruppo Amadori acquisisce lo storico prosciuttificio torinese Lenti

Il Gruppo Amadori e la Famiglia Lenti concludono un’operazione per il passaggio al Gruppo Amadori del 100% di Rugger Spa, prosciuttificio di Santena (To) specialista nella cottura delle carni e proprietario del marchio storico Lenti, che contraddistingue da quasi un secolo l’eccellente produzione di prosciutti cotti e altre specialità secondo ricette esclusive e una filosofia del "saper fare" di alta qualità.

Rugger Spa è stata fondata nel 1935 dalla Famiglia Lenti ed anche grazie alla guida di Ruggero Lenti – recentemente nominato Presidente di Assica – è, oggi, uno dei fiori all’occhiello della produzione nazionale di cotti, arrosti, preaffettati e specialità a base di carne. Nel 2020 Rugger Spa ha registrato un fatturato pari a 43,9 milioni di euro nei canali Gdo, Horeca e Dettaglio, con una quota export del 2% grazie alla presenza di una selezione di prodotti in Germania, Francia, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Austria e Svizzera.

“Con la cessione al Gruppo Amadori – spiega Ruggero Lenti, amministratore delegato di Rugger S.p.A. – la nostra famiglia dà alla Rugger la grande opportunità di accelerare e rafforzare il processo di crescita avviato con la possibilità di incrementare la distribuzione dei prodotti Lenti su tutto il territorio nazionale attraverso lo sviluppo di importanti sinergie di mercato con un gruppo come Amadori che già oggi può contare su un mangimificio dedicato e un parco allevamenti di 80 siti (di cui 10 di proprietà) per una superficie complessiva di circa 250.000mq”.

L’acquisizione di Rugger Spa si inserisce nell’ambizioso piano avviato dal Gruppo Amadori per la crescita nella fascia alta dei salumi - parte del maxi piano di investimenti di 500 milioni di euro in 5 anni - in linea con la mission aziendale dedicata alla valorizzazione di proteine bianche, rosa e verdi grazie a una filiera produttiva italiana, integrata e sostenibile.

“La scelta di acquisire Lenti – spiega Francesco Berti, amministratore delegato Gruppo Amadori – è una tappa importante nel percorso di diversificazione e crescita che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Portare il know how di Amadori in altre aree di mercato come quella del suino e dei salumi, concentrandoci sulla fascia alta di prodotto, rappresenta una scelta pienamente coerente con la nostra mission aziendale nei confronti di una filiera - quella dei suini - che puntiamo a rendere nazionale, integrata e sempre più sostenibile. Poter contare sull’esperienza di Lenti è senza alcun dubbio una preziosa opportunità di crescita reciproca che darà nuovo impulso a un settore di assoluta eccellenza per l’agroalimentare italiano nel mondo”.

Il completamento dell’operazione di acquisto – soggetta all’ottenimento dell’autorizzazione antitrust – è previsto entro il primo semestre di quest’anno.

La Famiglia Lenti è stata assistita, quanto al socio Fulvia Lenti, dagli avv.ti Donatella De Rosa e Matteo Guidotti (D&M Legal) e dal dott. Luca Ambroso (Ranalli & Associati), quanto al socio Ruggero Lenti, dall’avv. Marco Di Toro (MDT Studio Legale) e dal dott. Giovanni Panigada (Nash Advisory).

Il Gruppo Amadori è stato assistito dal Dott. Antonio Da Ros di Mediobanca quale advisor finanziario, dall’avv. Luca Ridolfi (EY Studio Legale Tributario) per gli aspetti legali e dallo studio milanese TCFTC per gli aspetti fiscali.