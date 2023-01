Il riso sostenibile europeo inaugura il nuovo anno a Sirha Lyon

Il riso sostenibile europeo sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Sirha Lyon, punto di riferimento internazionale per gli operatori del settore della ristorazione e dell’ospitalità.

Durante la manifestazione francese, in programma dal 19 al 23 gennaio, verranno presentati gli obiettivi del progetto Sustainable EU Rice – Don’t Think Twice, il programma triennale promosso da Ente Nazionale Risi, Casa do Arroz – Associação Interprofissional do Arroz (CdA) e il Sindacato dei Risicoltori di Francia e Filiera (SRFF) con l’intento di valorizzare il riso japonica made in EU.

L’evento, considerato un must per tutti gli stakeholder e i professionisti in cerca di opportunità di business e degli ultimi trend nell’ambito food, sarà quindi l’occasione per diffondere conoscenza sulla produzione risicola europea e per rafforzare la consapevolezza del valore della risicoltura. Tra i punti di forza e i benefici del riso coltivato in Europa che il progetto intende mettere in luce c’è la sostenibilità agronomica e ambientale, la tracciabilità, la qualitàe la salubrità, senza tralasciare il prezioso contributo alla tutela della biodiversità animale e vegetale. Inoltre, grazie alle sue proprietà nutrizionali e alla sua alta digeribilità, il riso negli ultimi decenni ha conquistato un ruolo chiave nei regimi alimentari sani ed equilibrati. Merito anche della sua versatilità in cucina che verrà mostrata ai visitatori di Sirha attraverso sessioni quotidiane di show-cooking durante le quali si potranno degustare ricette e varietà di riso provenienti da Francia, Portogallo e Italia. Questi tre Paesi insieme rappresentano circa il 60% dell’intera produzione di riso in Europa, una percentuale che si stima possa aumentare nei prossimi anni per far fronte alla sempre più crescente domanda da parte dei consumatori. Uno degli obiettivi per il 2023 della Francia è infatti proprio quello di ampliare la superficie di coltivazione.

Sirha Lyon sarà un momento di confronto con gli attori della filiera e di scambio di buone pratiche e idee innovative, all’interno di un contesto di respiro internazionale in grado di raccontare un sistema in continua evoluzione che ha tra i suoi asset principali la sostenibilità.