Il senatore Ancorotti incontra Apimai-Uncai

Ringrazio il presidente Clevio Demicheli e il direttore Fabrizio Canesi per il proficuo incontro di questa mattina. Apima Cremona, con i suoi oltre 70 anni di storia, rappresenta una eccellenza del nostro territorio che non avevo ancora incontrato”, le parole sono del senatore di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti, membro della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.

L’incontro, nato dalla necessità di Uncai di dare seguito a diverse iniziative legate al mondo agromeccanico avviate nel corso della scorsa legislatura e per dare impulso a soluzioni nuovo per le imprese conto terzi, è avvenuto in mattinata a Crema, negli uffici dell’Ancorotti Cosmetics SpA. “Abbiamo a cuore il comune interesse nel sostenere e promuovere l’intera filiera agricola in cui i contoterzisti giocano il ruolo di partner fondamentale a fianco delle imprese agricole nell’incrementare qualità dei prodotti, produttività ed efficienza. Sarà un onore collaborare con Apima Cremona e con Uncai nell’ambito della mia attività presso la commissione Agricoltura del Senato”.

I contoterzisti rappresentano un tassello fondamentale per il settore agricolo. Ad essi sono affidati il 60% delle lavorazioni agricole, che salgono al 90% nel caso della raccolta dei cereali e dei foraggi. “L’esternalizzazione dei servizi agromeccanici è un trend che ha avuto un'accelerata negli ultimi anni insieme alla necessità di adottare tecnologie di precisioni e digitali in grado di garantire e misurare il ridotto impatto dell’agricoltura sull’ambiente. Una scalata del contoterzismo che però necessita di un profilo professionale più riconoscibile”, ha detto il presidente di Apima Cremona e vicepresidente di Uncai Clevio Demicheli. “All’incontro abbiamo portato alcune proposte e idee. Il senatore si è riservato di analizzarne la fattibilità per poi rincontraci.L’impressione è stata molto positiva, e contiamo di poter dare ai contoterzisti buone notizie", ha invece detto il direttore di Apima Cremona e coordinatore Uncai Fabrizio Canesi.