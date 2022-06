Il sostegno all’agricoltura? È aumentato in risposta alle crisi globali. Cosa dice il rapporto Ocse

Le riforme per combattere il cambiamento climatico e le distorsioni del mercato rimangono essenziali, avverte l’Organizzazione

Secondo un nuovo rapporto dell'OCSE, il sostegno pubblico all'agricoltura ha raggiunto livelli record grazie alle misure adottate dai governi per proteggere consumatori e produttori dalla pandemia COVID-19 e da altre crisi. Solo una piccola parte di questo sostegno è stata indirizzata agli sforzi a lungo termine per combattere il cambiamento climatico e altre sfide dei sistemi alimentari.

Monitoraggio e valutazione delle politiche agricole 2022

Il monitoraggio e la valutazione delle politiche agricole mostrano che i 54 Paesi monitorati - tra cui tutte le economie dell'OCSE e dell'UE, oltre a 11 importanti economie emergenti - hanno fornito in media 817 miliardi di dollari di sostegno all'agricoltura all'anno nel periodo 2019-21, con un aumento del 13% rispetto ai 720 miliardi di dollari riportati per il 2018-20. Il sostegno è rimasto consistente tra i Paesi OCSE ed è aumentato in modo significativo nelle 11 economie emergenti.

Se da un lato il sostegno viene fornito anche ai consumatori, i singoli produttori hanno ricevuto 611 miliardi di dollari all'anno di sostegno positivo nel periodo 2019-21, pari al 17% delle entrate agricole lorde nei Paesi OCSE e al 13% delle entrate nelle 11 economie emergenti. Più della metà di questo sostegno ai produttori (317 miliardi di dollari all'anno) è stato fornito attraverso l'aumento dei prezzi di mercato pagati dai consumatori, mentre il resto (293 miliardi di dollari all'anno) è stato pagato dai contribuenti attraverso trasferimenti di bilancio, sottolinea Ocse.

D'altra parte, in un piccolo numero di economie emergenti le politiche hanno effettivamente abbassato i prezzi di alcuni o di tutti i prodotti di base, generando un trasferimento opposto di 117 miliardi di dollari all'anno dai produttori agricoli.

La quota dei servizi generali, come l'innovazione, la biosicurezza o le infrastrutture, è scesa al 13%

Sebbene il sostegno sia complessivamente aumentato, la quota dei servizi generali, come l'innovazione, la biosicurezza o le infrastrutture, è scesa al 13% del sostegno diretto al settore nel 2019-21, rispetto al 16% di due decenni prima. Questi servizi sono fondamentali per aumentare la crescita della produttività sostenibile e quindi ridurre le emissioni di gas serra dell'agricoltura. Il rapporto sottolinea che l'agricoltura si trova ad affrontare una sfida complessa per il cambiamento climatico, a causa della sua vulnerabilità ai suoi effetti, del suo ruolo di fonte principale di emissioni di gas serra e del suo potenziale di rimozione del carbonio dall'atmosfera.

Jansen: La quota di sostegno destinata a stimolare la crescita della produttività sostenibile è diminuita

"Il sostegno pubblico all'agricoltura ha raggiunto livelli record, ma la quota di sostegno destinata a stimolare la crescita della produttività sostenibile è diminuita - ha dichiarato il direttore dell'OCSE per il commercio e l'agricoltura Marion Jansen -. Questo non è un buon segnale, in quanto è necessario dare un impulso significativo alla crescita della produttività sostenibile per affrontare le sfide dei sistemi alimentari e allo stesso tempo mantenere le emissioni agricole in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Mi aspetto che questa sfida sia in cima all'agenda della prossima riunione dei ministri dell'Agricoltura dell'OCSE a novembre".

Occhio ai paesi a basso reddito e sui consumatori

Secondo il rapporto, con l'invasione russa dell'Ucraina che ha avuto un forte impatto sui mercati degli alimenti, dei mangimi, dei fertilizzanti e dell'energia, i responsabili politici dovranno rimanere vigili riguardo all'impatto sui Paesi a basso reddito e sui consumatori. Diversi Paesi hanno già iniziato ad attuare politiche per alleviare le pressioni emergenti sui loro produttori e consumatori. Mentre alcune misure, come la riduzione delle restrizioni alle importazioni, facilitano l'approvvigionamento alimentare, altre possono essere controproducenti. Le restrizioni alle esportazioni aumentano le pressioni sui prezzi e sull'offerta a livello globale e dovrebbero essere evitate o smantellate rapidamente. Secondo il rapporto, anche l'allentamento delle restrizioni ambientali per stimolare la produzione nazionale può avere effetti prociclici, a costo di ridurre la sostenibilità.

Al di là delle attuali risposte a breve termine alle crisi globali, le politiche agricole devono affrontare contemporaneamente le sfide attuali e sostenere le riforme a lungo termine per combattere il cambiamento climatico, avverte ancora Ocse. Dei 54 Paesi considerati dal rapporto, solo 16 hanno fissato obiettivi di riduzione delle emissioni specifici per l'agricoltura, che potrebbero sostenere gli sforzi di mitigazione e misurare i progressi. I Paesi hanno notevoli opportunità di intensificare e accelerare la riduzione delle emissioni nel settore, anche attraverso la riforma delle politiche esistenti che possono contribuire alle emissioni.

Il rapporto presenta un'agenda politica in sei punti per ridurre le emissioni di gas serra e raggiungere al contempo obiettivi più ampi di sicurezza alimentare, mezzi di sussistenza e sostenibilità dei sistemi alimentari: Eliminare gradualmente il sostegno ai prezzi di mercato e i pagamenti che hanno un forte potenziale di danneggiare l'ambiente e di distorcere i mercati e il commercio; Riorientare il sostegno di bilancio verso la fornitura di beni pubblici e servizi generali fondamentali per migliorare le prestazioni del settore agricolo; Destinare il sostegno al reddito alle famiglie più bisognose; Migliorare gli strumenti di resilienza per un mondo di rischi diversi e di eventi climatici estremi e disastri naturali in aumento; Implementare un sistema efficace di tariffazione delle emissioni di gas serra dell'agricoltura per incentivare la transizione verso un'agricoltura a basse emissioni; Laddove l'agricoltura non è inclusa in ampi schemi di tariffazione del carbonio o equivalenti, o a complemento di questi, sviluppare un pacchetto di approcci per garantire riduzioni significative delle emissioni in agricoltura.