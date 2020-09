IL TAR RIAPRE LA CACCIA AI CERVI IN ZONA ALPI. ASSESSORE VENETO, RICONOSCIUTE LE BUONE RAGIONI DEL PIANO DI GESTIONE VALIDATO DA ISPRA

“Il piano di gestione degli ungulati nella zona Alpi e la conseguente autorizzazione alla caccia in preapertura – fa notare ancora l’assessore – aderiscono in toto alle indicazioni di Ispra e rispondono alla necessità di riportare in equilibrio una specie in evidente sovrannumero, che tanti danni sta creando ai boschi, ai pascoli e alle colture delle terre in quota. L’estensione della possibilità di cacciare in preapertura anche gli esemplari femmina e i giovani cervi è finalizzata, come specifica il decreto del Tar, ‘ad incrementare la percentuale di realizzazione del piano di gestione e a diminuire gli errori di abbattimento’. Ricordo, infine, che – come autorizzato da Ispra - questo anticipo rappresenta una sperimentazione, la cui efficacia sarà valutata al termine del triennio, con una rigorosa analisi critica dei risultati. La bontà del metodo gestionale adottato dall’amministrazione regionale trova conferma anche in questo nuovo pronunciamento del giudice amministrativo”.

