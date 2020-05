IMPORTAZIONI DI LATTE E CARNE IN LOMBARDIA, ROLFI: IN DISCESA DEL 9%, MA SONO ANCORA TROPPE

"Le importazioni di latte e carne - ha spiegato Rolfi - sono calate del 9% circa in un mese. Non basta. Anche perché la discesa è legata anche alla chiusura di alcuni canali commerciali. Stiamo lavorando con l'industria e con la grande distribuzione - ha continuato - per una solidarietà di filiera in un momento così complicato. Soprattutto nel futuro post Covid necessario lavorare con accordi di filiera, che saranno sempre più incentivati anche nell'ambito dei fondi psr" ha proseguito Rolfi". "Dal Governo - ha aggiunto - non arrivano fondi, in Europa regna l'incertezza, il canale horeca è ancora chiuso. Rischiamo una flessione strutturale dei consumi che pagheranno tutti gli attori e non possiamo permettercelo".

