Imprenditoria giovanile, Gioia (Confagricoltura): proposta decurtazione Euribor dirompente per accesso al credito

"Si attendeva questa proposta dell'onorevole Carloni, perché i giovani agricoltori non sono stati destinatari di provvedimenti specifici da molto tempo. Apprezziamo la norma generale, in particolare quella relativa agli sgravi fiscali, che non hanno mai avuto una definizione continuativa e strutturale. Vorremmo mettere in evidenza la parte sulla cooperazione sulla decurtazione di una parte dell'Euribor: sarebbe una iniziativa dirompente per l'accesso al credito. Serve un'alleanza tra giovani agricoltori e il sistema creditizio. Questa proposta arriva in un momento in cui i giovani agricoltori si sono stancati di una narrativa del ritorno alla terra, smentita dai dati Istat, visto il calo del 2% rispetto al 2010".

Così Giovanni Gioia, presidente Giovani Confagricoltura, nel corso nel corso delle audizioni in Commissione Attività produttive, in merito alla promozione e sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

"Vorrei illustrare la proposta per prolungare i tempi per l'esercizio delle prelazioni da 30 a 90 giorni per i giovani agricoltori, questo per dare la possibilità di valutare tutti gli aspetti creditizi. Sul credito di imposta abbiamo dubbi sulla destinazione: per beni strumentali di qualsiasi tipo c'è il timore che questa misura risulti annacquata. Sarebbe interessante, oltre al mantenimento del 25%, confermare anche il 40% sui beni 4.0. Vorremmo anche evidenziare i limiti dell'articolo 18, decontestualizzato rispetto al resto, mentre serve un maggior dialogo con le regioni. La proposta di legge sarà discussa in conferenza, ma dove intervengono le autorità di gestione dei PSR, è necessario dare un'accelerata all'erogazione dei fondi".