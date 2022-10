Inac-Cia, giovani: ecco tutti i vantaggi di fare “i volontari” del Servizio Civile

Appuntamento martedì 25 ottobre 2022 al Centro Congressi Frentani di Roma (Via dei Frentani 4), con inizio alle ore 10.30, per scoprire tutti i numeri e le opportunità, di una realtà poco nota al grande pubblico ma che interessa circa 60.000 ragazzi italiani ogni anno

Hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, accedono nel mondo del lavoro più facilmente dei loro coetanei, si “allenano” per un anno in una palestra formativa che non ha eguali nel nostro Paese, ricevono dallo Stato circa 5300 euro/anno per realizzare specifici progetti: sono i volontari del Servizio Civile Universale. Si parlerà di loro e del complesso movimento che li regola, in occasione delle celebrazioni di 10 anni di attività Servizio Civile del patronato Inac della Cia-Agricoltori Italiani. E’ infatti proprio Inac-Cia il primo patronato in Italia a cui nel 2012 fu approvato e finanziato un progetto di pubblica utilità e da allora ha condotto in porto ben 109 progetti, formando oltre 1200 ragazzi. Nell’occasione della giornata sono stati invitati a discutere di Servizio Civile Universale, delle sue peculiarità, del potenziale e delle criticità, esponenti Istituzionali, della Politica e del mondo associativo.

Alla presenza di oltre 200 ragazzi volontari, provenienti da tutte le regioni d'Italia interverranno, tra gli altri, il presidente Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, il Direttore generale di Cia-Agricoltori Italiani, Maurizio Scaccia, per il Dipartimento delle politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Laura Massoli, il Segretario Generale del Consiglio nazionale giovani, Federica Celestini Campanari, il presidente del CNESC,Laura Milani, l’Onorevole Chiara Gribaudo del Partito Democratico, l’Onorevole Sara Kelany di Fratelli D’Italia. I lavori verranno aperti dalla prolusione del presidente del patronato Inac-Cia, Alessandro Mastrocinque e dalla relazione del Direttore Generale di Inac-Cia, Laura Ravagnan.