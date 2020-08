INIZIA MERCOLEDI CIBUS FORUM, L’INCONTRO DELLA FILIERA ALIMENTARE

“Cibus Forum: Food&Beverage e Covid-19: dalla transizione alla trasformazione” si terrà mercoledì 2 settembre e giovedì 3 settembre 2020 , presso il quartiere fieristico di Parma. Leader di agricoltura, industria alimentare e grande distribuzione si troveranno per delineare, assieme a rappresentanti del Governo e delle istituzioni, una strategia per la ripresa. La filiera, che ha dimostrato compattezza e reattività nella gestione della crisi adattandosi in velocità e sicurezza ai cambiamenti, si riunisce, per la prima volta dopo il lockdown, per un confronto diretto e un’analisi su quella che è la strada dell’agroindustria italiana per la gestione delle emergenze, www.cibusforum.it

Le aziende alimentari italiane hanno reagito con molto impegno alla situazione, confermando il loro posizionamento di eccellenza qualitativa, ma soprattutto di filiera, che può dare un contributo significativo al rilancio dell’economia italiana. La pandemia globale ha però rappresentato un punto di svolta per il settore, da qui l’esigenza, espressa dalla Food Community, di incontrarsi per avviare, in assoluta sicurezza, un dialogo “de visu” su come strutturarsi al meglio per progettare i prossimi cicli di sviluppo.

Cibus, che da sempre intercetta le esigenze dell’industria agroalimentare Made in Italy, ha deciso di offrire un’occasione di incontro agli operatori professionali italiani ed europei, per dialogare con le istituzioni, confrontarsi con esperienze internazionali e riflettere sui cambiamenti strutturali che stanno avvenendo nel sistema economico italiano e che hanno accelerato dei processi già in atto, confermando tendenze di consumo e imposto nuove consapevolezze nel consumatore.

Gli scenari aperti a seguito della pandemia globale di Covid-19 sono tutt’oggi incerti e hanno imposto un cambiamento degli stili di vita e delle abitudini d’acquisito. Cibus Forum sarà quindi un’importante occasione di dibattito sulla ripartenza dei consumi interni, sui processi di produzione, distribuzione e somministrazione, sul ruolo dell’alimentazione Made in Italy nell’ambito della salute e sul sostegno al martoriato canale del fuori casa, uno dei più colpiti dalla crisi, a cui si cercherà di offrire proposte che puntino su innovazione e ricerca.

Ben 600 operatori del food&beverage hanno già confermato la loro presenza fisica ai due giorni di Cibus Forum, che, seguendo rigidi protocolli di sicurezza, sarà il primo segnale di ripartenza dopo l’esperienza della pandemia. Per questo evento sono stati, infatti, attivati tutti i necessari protocolli di sanificazione e sicurezza previsti dalle Linee guida nazionali e dell’Associazione esposizioni e fiere italiane, AEFI.

Tra i relatori che parteciperanno alle sessioni: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione (presente fisicamente, con un intervento sulle problematiche del sistema fieristico e dell’export); Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (intervento da remoto, in streaming); Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei (intervento da remoto, in streaming); Roberto Luongo Direttore Generale ICE Agenzia; Ivano Vacondio Presidente Federalimentare, Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura; Dino Scanavino, Presidente Cia-Agricoltori Italiani; Marco Pedroni, Presidente COOP Italia; Giorgio Santambrogio, AD Gruppo VéGé; Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico dell’ Inmi Lazzaro Spallanzani; Stefano Bonaccini, Governatore Regione Emilia Romagna; l’europarlamentare Paolo De Castro, il Presidente Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio e altri ancora (vedi l’elenco completo dei relatori nel programma di seguito e in allegato).

Le due giornate di convegno, accompagnate da un’esposizione di soluzioni innovative, saranno divise in quattro sessioni. La Sessione I dedicata ai cambiamenti dei modelli di consumo e dei rapporti industria-distribuzione innescati dalla pandemia Covid e quindi alle nuove politiche di assortimento e somministrazione. La Sessione II tratterà del rapporto tra alimentazione e salute e come questo potrà influire nella gestione della “nuova normalità”. Il secondo giorno di dibattiti, si aprirà con una tavola rotonda sulle donne imprenditrici del food e il nuovo linguaggio dell’agroalimentare, per poi analizzare nella Sessione III, il peso della crisi sui vari settori della filiera, con un confronto sul progetto europeo del Green Deal e della strategia Farm to Fork. La Sessione IV sarà dedicata alle nuove sfide epocali: povertà alimentare, trasformazione sostenibile dell’intera filiera, valorizzazione dell’agricoltura identitaria e territoriale.

Le sessioni saranno anche trasmesse in diretta streaming, in italiano e inglese, per dare la possibilità agli oltre 3.000 top buyers del network di Cibus di seguire l’evento.

IL PROGRAMMA DI CIBUS FORUM

FOOD&BEVERAGE E COVID-19: DALLA TRANSIZIONE ALLA TRASFORMAZIONE

2 SETTEMBRE 2020

09:45 - 10:30 | Saluti di Benvenuto

• Gian Domenico Auricchio, Presidente Fiere di Parma

• Marco Bosi, Vice Sindaco di Parma

• Stefano Bonaccini, Governatore Regione Emilia Romagna

• Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

SESSIONE I

10:30 - 12:30 | CONSUMI E NUOVI VALORI: L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE ABITUDINI DEI CONSUMATORI. QUALI PROSPETTIVE E QUALI OPPORTUNITÀ?”

10:30 -11:00

I nuovi scenari di consumo in Italia, in Europa e nel mondo

A cura di: Christian Centonze, Nielsen

11:00- 12:30

Tavola Rotonda

• Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare

• Roberto Luongo, Direttore Generale ICE Agenzia

• Giorgio Santambrogio, AD Gruppo VéGé

• Nicola Levoni, MOB FoodDrinkEurope

• Tanya Kopps, CEO Metro Italia

Modera: MARIA CRISTINA ALFIERI, Gruppo Food

SESSIONE II

14:30 - 16:30 | ALIMENTAZIONE POST COVID-19: SALUTE E SICUREZZA

14:30 – 15:00

Salute e sicurezza: i nuovi paradigmi

A cura di: Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico dell’ Inmi Lazzaro Spallanzani

15:00 -16:30

Tavola Rotonda

• Francesco Branca, Director Department of Nutrition for Health and Development – WHO

• Armando De Nigris, Presidente del Gruppo de Nigris e Advisor per l’Italia alla European

• Commission for Environment, Public Health and Food Safety

• Mario Fiorentino, Direttore Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese - Ministero dello Sviluppo Economico

• Rosario De Marchi, Direttore Operations Italia e Direttore Ambiente, Sicurezza ed Energia Italia - Gruppo Acqua Minerale San Benedetto SpA

• Giuseppe Ruocco, Segretario Generale – Ministero della Salute

Modera: DEBORA ROSCIANI, Radio 24 (Gruppo Sole 24 Ore)

17:30 | Premiazione TESPI Food Awards

A cura di: Tespi Mediagroup

Gli esclusivi premi dell’eccellenza assegnati dal retail alle aziende che si sono distinte nell’ideazione e la realizzazione di attività di Marketing&Comunicazione

19:30 -22:30 | Aseptic Gala Dinner

in collaborazione con Costa Group e Francesco Panella, “Antica Pesa” (Roma)

Esperienza Gastronomica Innovativa secondo i protocolli di sicurezza sanitaria

post Covid-19

3 SETTEMBRE 2020

9:30 -10:30 | Le donne si svegliano prima

Il nuovo linguaggio dell’agroalimentare

A cura di: Alessandra Ravaioli, Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta

Il retail: il collante tra l’industria e il cliente

Tavola Rotonda

• Alessandra Corsi, Direttrice Marketing e Mdd Conad

• Grazia De Gennaro, Head of Communications Maiora - Despar Centro Sud

• Eleonora Graffione, Presidente Consorzio Coralis

• Maria Flora Monini, Direzione Immagine, Comunicazione e Relazioni Esterne Monini SpA

• Chiara Rossetto, AD Molino Rossetto SpA

• Marianna Palella, Ceo e Responsabile Marketing Citrus

Modera: CRISTINA LAZZATI, Mark Up & Gdoweek

SESSIONE III

10:45- 12:45 |COME SI MODIFICANO I RAPPORTI DI FILIERA: VALENZA STRATEGICA E PROSPETTIVE FUTURE PER L’AGROALIMENTARE

10:45 -11:15

La Filiera agroalimentare italiana di fronte alla sfida del Green Deal: posizionamento attuale e possibili impatti

A cura di: Denis Pantini, Nomisma

11:15 -12:45

Apertura dei lavori

Il futuro dell’olio italiano: moderno e sostenibile

Studio realizzato da: The European House – Ambrosetti in partnership con Monini S.p.A.

Presentato da: Carlo Cici - Associate Partner, Head of Sustainability di The European House - Ambrosetti

Tavola Rotonda

• Catherine Geslain Lanéelle, Vice Capo di Gabinetto Commissario UE Agricoltura

• Dino Scanavino, Presidente CIA

• Ettore Prandini, Presidente Coldiretti (*in attesa di conferma)

• Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura

• Giuseppe Ambrosi, Presidente Assolatte

• Nicola Bertinelli, Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano

• Zefferino Monini, Presidente AD Monini SpA

• Francesco Mutti, CEO Mutti SpA

Chiusura dei lavori

Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Modera: PAOLO DE CASTRO

In collaborazione con Fondazione Food Trend

SESSIONE IV

14:30-16:30 | RIPARTIRE BENE: LA SOSTENIBILITÀ E L’INNOVAZIONE COME RISPOSTA ALL’EMERGENZA

14:30 -15:00

Sostenibilità e priorità

A cura di: Alessandro Perego, Politecnico di Milano

15:00 -16:30

Apertura dei lavori

Diventare sostenibili: motivazioni, requisiti e vantaggi

A cura di: Angelo Riccaboni, Santa Chiara Lab, Università degli Studi di Siena

Risultati dell’indagine "Fixing the business of food " a cura di: BCFN in collaborazione con Cibus.

Tavola Rotonda

• Catia Bastioli, AD Novamont

• Massimo Centemero, Direttore C.I.C

• Massimo Della Porta, Presidente Gruppo SAES

• Guido Barilla, Presidente Gruppo Barilla SpA

• Marco Pedroni, Presidente COOP Italia

• René Castro Salazar, Vice Direttore Generale Dipartimento Clima, Biodiversità, Terra e Acqua- FAO

Chiusura dei lavori

Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei

Modera: ALFONSO PECORARO SCANIO

in collaborazione con Fondazione Univerde

