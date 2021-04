Innovazione, Palmisano (Federchimica): Investire su ricerca ed eliminare burocrazia. Necessario progetto di filiera che unisca eccellenze

"Occorre porre come centrali alcune questioni nel dibattito pubblico, ad esempio per quale motivo va bene utilizzare la tecnologia del Genome editing per salvare le vite in ambito medico ma non per migliorare la produttività del mondo agricolo? Non possiamo inoltre pensare ad una popolazione sana in un mondo malato, pertanto è imprescindibile assicurare cibo e preservare il territorio, l’ambiente e le risorse naturali.”

