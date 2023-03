Insetti, Urso (Mimit): Notificati decreti farine insetti a Commissione Europea

“Abbiamo notificato i quattro decreti sulle farine di insetti alla Commissione europea. Attendiamo la risposta dopodiché saranno immediatamente applicabili. Dobbiamo indicare da dove derivano i prodotti, anche perché siamo consapevoli che non tutti utilizzano i nostri standard. È giusto che il consumatore abbia tutte le conoscenze per poter scegliere liberamente se utilizzare questo prodotto, anche perché vi è il rischio che qualcuno possa essere allergico a un determinato prodotto. Il fatto che i decreti siano stati fatti in maniera così celere e con la piena collaborazione di tutte le istituzioni ci dice che questa è la strada giusta per difendere la nostra dieta mediterranea, anche perché è uno dei pilastri del made in Italy nel mondo, che mette al centro di tutto la persona”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso commentando i 4 decreti annunciati oggi presso il Masaf sulle etichettature e le indicazioni obbligatorie per le farine di insetti.