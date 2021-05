Interrogazione, Baroni FI Camera, su classificazione ed etichettatura vini dealcolati

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09291

presentato da

BARONI Anna Lisa

testo di

Martedì 18 maggio 2021, seduta n. 510

ANNA LISA BARONI, NEVI, SPENA, SANDRA SAVINO, CAON, BOND e PAOLO RUSSO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

il settore vitivinicolo è molto importante per il Paese. Infatti, l'Italia è il maggior produttore mondiale di vino ed il secondo Paese esportatore al mondo;

in sede europea è in discussione la riforma della Politica agricola comune (Pac), in particolare con proposte di modifica al regolamento (UE) n. 1308 del 2013;

la Commissione europea, in seguito ad alcune modifiche delle pratiche enologiche adottate dall'Organizzazione internazionale della vite e del vino, ha proposto che nel processo di de-alcolizzazione totale o parziale del vino, anche Igp e Dop, si possa riutilizzare l'acqua della stessa de-alcolizzazione;

ad avviso degli interroganti sarebbe opportuno e necessario ricevere dalla Commissione europea maggiori informazioni al fine di fare chiarezza sui modi di produzione, denominazione e commercializzazione di questi specifici prodotti, che non sono vini. Ciò dovrebbe essere ben evidenziato nelle etichette per dare informazioni non ingannevoli ai consumatori. I vini de-alcolati dovrebbero essere classificati in modo distinto dal vino «vero», per tutelare una eccellenza alimentare Made in Italy e, di conseguenza, anche la nostra economia –:

se intenda assumere iniziative in sede europea finalizzate a classificare i vini de-alcolati, totalmente o parzialmente, in modo distinto rispetto alla definizione di «vino» contenuta nel regolamento n. 1308 del 2013, se intenda promuovere norme per l'etichettatura affinché sia indicato il processo di de-alcolizzazione, totale o parziale, garantendo una corretta informazione ai consumatori, e se ritenga di adottare iniziative per fare in modo che siano esclusi i marchi Igp e Dop dal processo di de-alcolizzazione, totale o parziale.

