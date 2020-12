Interrogazione, Battistoni FI Senato, su accordo Mercosur e rischi per Made in Italy

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04557

presentata da

FRANCESCO BATTISTONI

mercoledì 2 dicembre 2020, seduta n.279

BATTISTONI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

i negoziati tra la UE e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay), in corso da oltre 20 anni, sono culminati in un accordo politico nel giugno 2019;

da allora la Commissione europea sta preparando il documento per la firma, suscitando molti dubbi, come quelli sollevati da alcuni Stati membri (Francia e Irlanda) o dai Parlamenti di Austria, Olanda e Vallonia, che lo hanno addirittura respinto per com'è oggi;

inoltre, anche i Ministri agricoli dell'Unione europea hanno unanimemente manifestato numerose perplessità chiedendo, non da ultimo, che venissero mantenuti gli elevati standard ambientali raggiunti nell'Unione;

malgrado le rassicurazioni che richiamano il trattato di Parigi sul clima, infatti, appare evidente che tali riferimenti non siano realmente vincolanti come appare da un recente studio della Commissione europea dal titolo "Brazil and the Amazon rainforest" che, in riferimento all'accordo con il Mercosur, afferma che il trattato ha una sezione che riguarda lo sviluppo sostenibile, ma che le parti "non possono incorrere in sanzioni di nessun tipo". Lo stesso si dica per gli aspetti sociali, dove il dumping derivante dal divario tra i salari europei e brasiliani è un ulteriore aspetto che rende la competizione tra la UE e il Mercosur incolmabile. A titolo esemplificativo il salario dei lavoratori brasiliani nei macelli è di appena 880 reais per 44 ore settimanali (5 reais all'ora) ovvero, al cambio attuale, 138 euro al mese e 0,80 euro all'ora;

su alcuni dei Paesi del Mercosur gravano pesanti accuse per i rischi alimentari e per lo sfruttamento del lavoro minorile per prodotti che arrivano anche in Italia, secondo il Dipartimento del lavoro USA;

la disastrosa situazione economica attuale della maggior parte di questi Paesi non fa presagire un mercato in positivo per il nostro export;

nel negoziato è tutelato meno del 10 per cento dei prodotti made in Italy e, allo stato attuale, potrebbe far crescere il mercato dell'italian sounding, particolarmente fiorente in queste aree;

gli standard igienico-sanitari di questi Paesi sono inferiori a quelli europei, come dimostrano i dati relativi al più grande scandalo mondiale sulla carne avariata che ha coinvolto il Brasile, senza contare che, sempre in Brasile, nello scorso anno sono stati approvati ulteriori 211 pesticidi, molti dei quali vietati in Europa;

presumibilmente, dall'accordo di libero scambio, per come è adesso, verrà prodotto un grande nocumento alla filiera agroalimentare italiana ed europea, costretta, peraltro, ad aumentare i costi di produzione per rispettare i sempre più elevati standard di qualità del green new deal, fra l'altro senza certezza di applicazione della tassa sulla sostenibilità delle merci importante, perché sarebbe in violazione dell'accordo citato,

si chiede di sapere:

quali rilievi il Ministro in indirizzo abbia fatto su questo accordo;

come intenda tutelare la filiera agroalimentare italiana e i prodotti made in Italy da questo plausibile scenario;

se sia a conoscenza dell'avvenuta sottoscrizione, da parte di un Sottosegretario del suo dicastero, di un appello della Commissione rivolto a sollecitare la procedura di ratifica dell'accordo;

se intenda riportare la decisione sull'eventuale e deprecata ratifica ad un coinvolgimento, in sede collegiale di Governo, di tutte le competenti amministrazioni.

(4-04557)