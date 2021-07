Interrogazione, Caretta FdI Camera, su rincaro petrolio e ricadute su comparto agroalimentare

Atto Camera

CARETTA Maria Cristina

Lunedì 26 luglio 2021, seduta n. 547

CARETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

secondo le ultime rilevazioni, è previsto un ulteriore rincaro del petrolio nel periodo 2021-2022; considerato che l'85 per cento delle merci viaggiano su strada, è atteso che il rincaro abbia conseguenze sui generi di consumo, come anche ortofrutta, formaggi, carne ed altri prodotti destinati al consumo alimentare, particolarmente sensibili ai rincari nei costi di trasporto; da inizio 2021, i prezzi dei carburanti sono saliti del 14 per cento;

il petrolio, da solo, pesa per il 30 per cento sulla domanda mondiale di energia prevista per il 2021, il carbone per il 26 per cento e il gas naturale per il 23 per cento, le fonti fossili rappresentano il 79 per cento della domanda mondiale di energia; data la crescita della richiesta di mercato, sono probabili ulteriori e sostenuti aumenti dei prezzi finali;

considerata la spirale inflattiva che ha colpito materie prime, anche nel contesto agricolo, questo fenomeno, in assenza di risposta in sede nazionale ed europea, rischia di incrementare i costi a carico dei consumatori, dunque dei cittadini, sia per i prodotti che per i servizi offerti sul mercato –:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per tutelare i cittadini italiani dalla spirale inflattiva che sta colpendo le materie prime e nello specifico, dal rincaro del petrolio, in particolare al fine di scongiurare aggravamenti degli oneri economici in capo al comparto agroalimentare.

