Interrogazione, Ciaburro FdI Camera, su siccità e sostegno ad aziende agricole

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12279

presentato da

CIABURRO Monica

testo di

Lunedì 13 giugno 2022, seduta n. 706

CIABURRO e VINCI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

come evidenziato a mezzo stampa e dalla meteorologia più moderna, il mese di giugno 2022 sarà contraddistinto da pesanti ondate di calore, con picchi di temperature che supereranno anche i 40 gradi;

con l'innalzamento delle temperature, come evidenziato dalle associazioni di categoria, vi è un forte rischio di siccità nelle campagne, dove sono a rischio le semine primaverili di riso, girasole, mais e soia, così come le coltivazioni di grano, cereali e mangimi per l'alimentazione degli animali, nonché ortaggi e frutta, particolarmente bisognosa di acqua per poter crescere;

con l'arrivo di tale siccità, infatti, è molto probabile che vada a mancare l'acqua necessaria ad irrigare le coltivazioni che si trovano in una situazione di stress idrico, particolarmente marcato nel Nordovest del Paese;

considerato che i costi dovuti a eventi climatici come la siccità sono stimati essere, per le attività del comparto agroalimentare, di 2 miliardi di euro l'anno, per il sistema agroalimentare nazionale che, ora più che mai, rappresenta un comparto strategico per il Paese, valendo il 15 per cento del Prodotto interno lordo nazionale –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per sostenere le aziende agricole nazionali alla luce della siccità registratasi tra il termine dell'anno 2021 e la prima metà dell'anno 2022 nonché per tutelare il comparto agricolo nazionale in prospettiva rispetto alla siccità annunciata per l'estate 2022.

(4-12279)