INTERROGAZIONE, DE BONIS MISTO SENATO, SU INIZIATIVE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLE IMPRESE DA DANNI CORONA VIRUS

giovedì 27 febbraio 2020, seduta n.197

DE BONIS - Ai Ministri della salute, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il contagio dal nuovo coronavirus, denominato "Covid-19" dal direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assunto dimensioni preoccupanti, soprattutto in Italia;

è infatti di oltre 350 casi, di cui 12 morti, il bilancio accertato fino al 26 febbraio 2020 in 9 regioni d'Italia: 261 casi (tra cui 6 minori) con 9 vittime in Lombardia, 58 casi con 2 morti in Veneto, 26 casi in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana e Liguria, uno in Alto Adige. Pare che ci sia la conferma di una positività nelle Marche;

mentre in Italia si cerca di adottare misure di contenimento dell'epidemia (il 25 febbraio la visita di una delegazione dell'OMS), all'estero l'impennata dei casi, che fa dell'Italia la terza nazione al mondo con più contagi, ha già cominciato a scatenare le prime reazioni: da chi vuole la chiusura dei confini, a chi chiede la quarantena delle persone provenienti dai "focolai", a chi dispone limitazioni a scambi e viaggi con l'Italia;

sono più numerosi i Paesi che, senza imporre misure coercitive, cominciano però ad avvertire i propri cittadini sui pericoli provenienti dal focolaio italiano. A partire dagli Usa, che hanno emanato un'allerta di livello 1 per chi è diretto o di ritorno in Italia (insieme a Hong Kong, Iran e le altre destinazioni più a rischio) chiedendo prudenza e rispetto del decalogo emanato dalle autorità italiane, senza però chiedere di rimandare o cancellare i propri viaggi. Anche la Croazia ha introdotto "misure di prevenzione e controllo epidemiologico" per chi proviene dal Nord Italia, uguali a quelle già imposte un mese fa sugli arrivi dalla Cina. Intanto, la Serbia sconsiglia i viaggi nelle aree italiane più a rischio, e la Grecia ha sospeso le gite scolastiche in Italia, con rientro anticipato delle proprie scolaresche, mentre Israele "raccomanda di non viaggiare in Italia" e valuta la possibilità di mettere in quarantena chiunque ritorni da viaggi in Italia. A rischio infine le attività del programma di mobilità studentesca europeo "Erasmus+", che, soprattutto nelle regioni più a rischio, potrebbero essere annullate o riprogrammate;

intanto, con una circolare il Parlamento europeo chiede ai propri dipendenti (di tutti i 27 Paesi appartenenti all'Unione) che nelle ultime due settimane abbiano viaggiato in Cina, Corea del Sud, Singapore e nelle regioni italiane interessate dall'epidemia di rimanere in isolamento a casa e fare richiesta di telelavoro. Fonti dell'istituzione hanno tenuto a precisare che, nella misura, non vi è nessun tipo di discriminazione verso gli italiani;

per quanto riguarda il contesto economico, la borsa è in calo e il FTSE MIB, l'indice più significativo della borsa italiana, ha chiuso a meno 5.43 per cento lunedì 24 febbraio, il valore più basso registrato dal 2016;

il nostro Paese è alle prese con i casi di Covid-19, localizzati nelle regioni responsabili di circa il 30 per cento di tutta la produzione italiana e ciò che occorre nell'immediato, oltre alle misure che tutelino la salute di ciascuno, è il varo di un piano strategico per consentire al settore turistico italiano di salvare le sue eccellenze e i suoi posti di lavoro, che la diffusione del coronavirus sta mettendo in serio pericolo. Il turismo italiano è il settore che risulta più penalizzato dalla diffusione di questo insidioso virus. Le cancellazioni delle prenotazioni verso l'Italia si potrebbero protrarre per molti mesi, così come risultano azzerate le nostre partenze verso mete estere; completamente cancellati, poi, il turismo scolastico e quello congressuale e i loro relativi e preziosissimi indotti. Di colpo, un'intera filiera che parte dalle agenzie di viaggi, dai tour operator fino ad arrivare agli hotel, ai B&B e alla ristorazione è stata travolta, a ragione, dalla paura del contagio e dalla propagazione del virus. Locali pubblici, piccole e grandi realtà produttive non solo delle aree rosse ma di tutta l'Italia, legate anche ai numerosi eventi gastronomici che il nostro Paese offre, si sono trovati improvvisamente in gravissima difficoltà. Il tutto, poi, si ripercuote sul piano del lavoro, sia esso autonomo che dipendente;

ci sono, inoltre, migliaia di aziende dell'agroalimentare a rischio paralisi. È l'allarme lanciato da numerose regioni, soprattutto del Sud Italia, anche a causa delle gravi difficoltà attraversate dal comparto per colpa del perdurare della siccità. Le misure restrittive che potrebbero essere decise nei prossimi giorni, unite alla chiusura di alcuni mercati del Nord Italia, che hanno portato al fermo delle esportazioni, darebbero il colpo di grazia su una stagione già compromessa da condizioni meteoclimatiche avverse e prezzi sempre più al ribasso. Infatti, il timore dell'epidemia sta iniziando ad avere le prime ripercussioni economiche sul comparto agroalimentare, così come avvenuto in passato con altre emergenze sanitare come l'influenza aviaria, la blue tongue o la peste suina;

l'impatto, poi, della diffusione del coronavirus sull'economia mondiale sarà notevole per l'economia globale e per l'economia europea perché la Cina rappresenta quasi un quinto dell'economia mondiale. Quindi ne stanno già risentendo le importazioni e le esportazioni;

considerato che:

il coronavirus potrebbe essere nato in laboratorio, un centro di ricerca che si trova proprio a Wuhan: è quanto afferma in un'intervista, riportata dalla stampa, Dani Shoham, ex ufficiale dell'intelligence militare israeliana ed esperto in armi biologiche. Il virus che si sta diffondendo a livello globale, contagiando centinaia di persone, potrebbe aver avuto origine in un laboratorio di Wuhan, collegato al programma di armi biologiche segrete della Cina;

in questo laboratorio, secondo l'opinione di Shoham, verrebbe portato avanti un programma segreto collegato alle armi batteriologiche, all'interno del quale sarebbero stati creati virus e batteri pericolosi e aggressivi. In tal senso, anche secondo questo esperto, potrebbe esserci stata una contaminazione accidentale, di un tecnico o di uno scienziato, che potrebbe aver poi portato all'epidemia;

secondo quanto si apprende da altri articoli di stampa e da reportage, il coronavirus sarebbe un'epidemia su scala mondiale "studiata a tavolino da governi e organizzazioni internazionali sin dal 2014". Allo stato attuale nessuno sa con certezza in che modo sia iniziata la diffusione del contagio. Una delle ipotesi più accreditate e scientificamente plausibili, ma non ancora confermata, è che il coronavirus si sia originato nel mercato del pesce di Wuhan, ma l'unica certezza al momento è sull'origine animale del virus e non si sa come sia mutato e si sia trasmesso all'uomo,

si chiede di sapere:

quali concrete iniziative, nonché iniziative legislative il Governo intenda adottare, in questo grave stato di emergenza, anzitutto per salvaguardare nel migliore dei modi la salute di ciascun cittadino italiano e, di non minore importanza, il tessuto economico, imprenditoriale e turistico, al momento in ginocchio;

quali concrete iniziative, nonché iniziative legislative il Governo intenda adottare per tutelare le aziende agricole, zootecniche, della pesca e agrituristiche, come sgravi fiscali e contributivi, agevolazioni sulle cartelle IMU 2014-2015, rinvio di pagamenti e di scadenze per gli obblighi relativi alla terza rata della cosiddetta "rottamazione" e attivazione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori;

se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ritenga di doversi relazionare con l'Unione europea sia per decidere il da farsi nell'immediato, sia per chiedere alle autorità cinesi di fare chiarezza circa l'esistenza di laboratori segreti di armi batteriologiche dalle quali potrebbe essere scaturito il virus.

