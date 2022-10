Interrogazione dei Verdi sul traffico. Dorfmann: «Potevano chiedere direttamente a me»

L’europarlamentare sudtirolese Herbert Dorfmann commenta con una certa sorpresa l’interrogazione dei Verdi in consiglio provinciale riguardo le sue recenti affermazioni sul traffico: «Di solito ci si rivolge al diretto interessato, non a una parte terza, peraltro non coinvolta», afferma Dorfmann, per poi aggiungere: «Il fatto che i Verdi non si siano rivolti direttamente a me mi lascia solo due spiegazioni: o i Verdi non sanno distinguere tra le diverse istituzioni politiche o sono interessati solo alla polemica».

Oggetto dell'interrogazione parlamentare dei Verdi sono state le dichiarazioni rilasciate da Dorfmann qualche settimana fa in occasione della grande manifestazione a Colle Isarco contro la congestione del traffico. «In questa occasione avevo avvertito che l’autostrada del Brennero rischia di collassare nei prossimi anni, se il traffico continuerà ad aumentare così come ha fatto finora», continua l’europarlamentare «con le relative conseguenze innanzitutto per i residenti, ma anche per tutte le persone e le imprese che utilizzano l'autostrada».

Il calcolo alla base di questa affermazione è semplice, spiega Dorfmann. Se si escludono gli anni della pandemia, il traffico è cresciuto del 3-4 per cento anno dopo anno. «Se ipotizziamo che questa tendenza continui, dobbiamo fare i conti con un aumento di quasi il 50 per cento da qui a quando il tunnel di base del Brennero e le sue tratte di accesso saranno operative, cioè tra circa una decina d'anni» afferma l’europarlamentare sudtirolese. Se queste proiezioni saranno confermate dalla realtà, ci saranno ingorghi quotidiani sull'autostrada del Brennero, dice Dorfmann «a meno che non si adottino misure drastiche per ridurre il traffico».

Una cosa è certa: la cifra menzionata da Herbert Dorfmann a Colle Isarco presuppone un incremento lineare. «Se la produzione economica si arrestasse, se i prezzi del carburante continuassero a salire o se venissero create offerte alternative al traffico su gomma, ad esempio sotto forma di collegamenti ferroviari efficienti, il contesto cambierebbe» afferma Dorfmann, che sottolinea: «Ovviamente spero che la mia previsione non si avveri».

Dorfmann chiarisce che in ogni caso il punto della questione non ruota attorno a singoli punti percentuali, ma al fatto che stiamo procedendo verso una congestione del traffico sempre più grave, che spinge l’autostrada del Brennero sull’orlo del collasso. «Ecco perché è così importante che vengano adottate al più presto misure per ridurre la circolazione su gomma» argomenta Dorfmann «Speriamo che i Verdi la vedano allo stesso modo».

Se invece la situazione continuerà a essere così com’è oggi, c’è il grande pericolo che il traffico si sposti dall'autostrada, completamente sovraccaricata, alle strade statali - «e quindi ai nostri villaggi e alle nostre città» mette in guardia Dorfmann. «Un tale scenario dev’essere semplicemente vietato, il prima possibile». «Inoltre urge lo sviluppo di una politica di corridoio coordinata da Verona a Monaco.

Solo insieme potremo evitare il collasso dell’autostrada del Brennero, con tutte le sue conseguenze che ne deriverebbero. Invece di fare polemica a buon mercato, i Verdi farebbero bene a lavorare in modo cooperativo a queste soluzioni.» conclude Dorfmann «Se agissero in questo modo, sarebbero ringraziati da chi risiede lungo la tratta e dagli utenti dell'autostrada - e probabilmente anche dal governo provinciale, il quale ha di meglio da fare che dover rendere conto delle mie dichiarazioni».