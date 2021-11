Interrogazione, Incerti Pd Camera, su aumento prezzi materie prime e tutela filiera agroalimentare

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02594

presentato da

INCERTI Antonella

testo presentato

Lunedì 8 novembre 2021

modificato

Martedì 9 novembre 2021, seduta n. 591

INCERTI, CENNI, CRITELLI, AVOSSA, CAPPELLANI e FRAILIS. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

i pesanti rincari di molte materie prime alimentari e, su tutte, del grano proseguono senza sosta. I prezzi attuali si confermano molto elevati, vicini ai 500 euro per tonnellata (+ 60 per cento rispetto al 2020), raggiungendo quasi i livelli record dei primi mesi del 2008. Nel mercato del grano duro persistono degli elementi di tensione sia a livello nazionale che internazionale, primo tra tutti la possibile riduzione di oltre tre milioni di tonnellate per il raccolto di Canada e Stati Uniti, duramente colpiti dalla siccità estiva. Forti rincari anche per gli sfarinati di grano duro: il prezzo all'ingrosso della semola è cresciuto ad agosto 2021 di quasi il 30 per cento (+ 60 per cento rispetto al 2020);

come emerso a margine dell'Open forum del G20 sull'agricoltura sostenibile, risultano molteplici le cause che stanno mettendo sotto pressione il mercato del grano duro: i cambiamenti climatici e le inondazioni che hanno ridotto i raccolti, i rincari dell'energia, le difficoltà nei trasporti e la speculazione finanziaria, la pandemia che ha spinto interi Stati a ricostituire e ampliare le proprie riserve per timore di nuovi blocchi commerciali mondiali;

alcuni analisti e operatori del settore prevedono aumenti significativi entro dicembre 2021 sui prezzi dei beni al dettaglio, come il pane e la pasta;

questo scenario richiede, per un Paese trasformatore ma largamente deficitario di materia prima come l'Italia, massima attenzione anche in vista delle imminenti scelte sul piano strategico nazionale e per l'attuazione della nuova riforma della politica agricola comune appena varata da Bruxelles –:

quali iniziative intenda assumere il Governo in merito alle criticità evidenziate in premessa e quali iniziative intenda porre in essere per sostenere l'industria della trasformazione e l'intera filiera agroalimentare, al fine di contrastare la volatilità delle quotazioni cerealicole.

