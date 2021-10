Interrogazione, Lovecchio M5S Camera, su smaltimento pvc e residui colturali

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10411

presentato da

LOVECCHIO Giorgio

testo di

Lunedì 11 ottobre 2021, seduta n. 574

LOVECCHIO. — Al Ministro della salute, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

come riportato da alcuni servizi giornalistici, in alcune regioni italiane viene ancora praticata l'addebbiatura, cioè l'incendio per l'eliminazione delle stoppie di cereali dopo la mietitura, dei residui di potatura in frutteti, vigneti o oliveti e degli scarti non commerciali degli arboreti da legno;

nonostante la bruciatura in campo dei residui colturali in alcuni casi specifici venga autorizzata da provvedimenti locali (regionali, provinciali, e altro), tale pratica è vietata dal Codice ambientale, a eccezione di specifici casi di deroga come interventi fitosanitari o gestione stessa delle stoppie;

la normativa di riferimento è per l'appunto il decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), la cui parte quarta è dedicata alla disciplina dei rifiuti, modificata dal decreto legislativo n. 205 del 2010, un correttivo al codice ambientale che recepisce la nuova direttiva quadro in materia di rifiuti (direttiva Ce/98/2008). Per comprendere se una sostanza sia considerata un rifiuto bisognerebbe ricorrere alla nozione (anche richiamata dall'articolo 3, direttiva (Ce) 98 del 2008) contenuta nell'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che recita quanto segue: «Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il soggetto si disfi o abbia l'obbligo o abbia l'intenzione di disfarsene»;

il suddetto decreto legislativo, inoltre, al comma 1, lettera f), dell'articolo 185, prevede i casi di esclusione per certe sostanze agricole: «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;

da quanto è a conoscenza l'interrogante, soprattutto nel Foggiano, nonostante molti comuni ad oggi abbiano intrapreso soluzioni per garantire il ritiro domiciliare dei rifiuti speciali, sarebbe consuetudine, nelle campagne, la pratica di incendiare in maniera indiscriminata non solo le stoppie del grano appena trebbiato e diversi residui colturali, come quelli del pomodoro, ma anche i tubicini in Pvc usati per l'irrigazione dei campi soprattutto nelle zone agricole del Tavoliere delle Puglie e dei Cinque Reali Siti;

tale pratica determina, oltre al riversamento della diossina nelle falde acquifere, lo sprigionamento di fumi tossici, creando danni incommensurabili per la salute umana;

lo smaltimento del Pvc è disciplinato dalle norme presenti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 concernenti lo smaltimento dei rifiuti speciali e la pratica della sua bruciatura costituisce reato –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare affinché vengano poste in essere soluzioni volte alla diffusione di iniziative di tutela della salute pubblica e di contrasto agli illeciti descritti.

(4-10411)