Interrogazione, Lucchini Lega Camera, su tavolo di confronto interministeriale per utilizzo della risorsa idrica

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12005

presentato da

LUCCHINI Elena

testo di

Giovedì 5 maggio 2022, seduta n. 688

LUCCHINI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

su tutta la Lombardia quest'anno sono caduti, da novembre 2021 ad aprile 2022, solamente 233 millimetri di pioggia: è il valore più basso mai registrato nell'ultimo ventennio, rispetto alla media, che è di 535 millimetri;

anche il manto nevoso sui rilievi lombardi è attualmente circa il 70 per cento sotto la media;

senza pioggia e senza neve, quindi la situazione si ripercuote su fiumi e laghi dove la riserva di acqua in questi bacini risulta del 57,1 per cento inferiore alla normalità;

tutti i principali fiumi lombardi registrano livelli idrometrici vicini ai valori minimi storici per il periodo considerato, tanto che per il Po si sta valutando il rischio delle infiltrazioni saline dal mare, visto che c'è un afflusso di acqua talmente basso che alla foce, c'è il rischio di rientro di acqua del mare;

la siccità e l'aumento record dei costi di produzione, aggravato dalla guerra in Ucraina, stanno mettendo in serio pericolo le semine di riso nel Pavese e in Lomellina, dove si ottiene circa la metà del raccolto europeo;

tra Lomellina e Pavese si concentra oltre il 35 per cento di tutte le risaie made in Italy, facendo di Pavia prima provincia risicola d'Europa con circa 80 mila ettari coltivati a risaia e 1.500 aziende agricole attive nel settore;

a livello nazionale si tratta di un settore con 227 mila ettari coltivati e 3.700 aziende agricole che raccolgono 1,5 milioni di tonnellate di risone all'anno, oltre il 50 per cento dell'intera produzione dell'Unione europea, con una gamma varietale unica e fra le migliori a livello internazionale;

su dati Arpa Lombardia gli agricoltori si trovano a fare i conti con il 57 per cento in meno delle riserve idriche accumulate nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sotto forma di neve rispetto alla media del periodo 2006-2020;

la siccità nel bacino del Po minaccia oltre un terzo della produzione agricola nazionale, fra pomodoro da salsa, frutta, verdura e grano, e la metà dell'allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo;

le previsioni metereologiche a breve e medio termine non prevedono precipitazioni e il problema della siccità che attualmente ha colpito tutto il nord Italia potrebbe presto interessare tutto il territorio nazionale, almeno come precipitazioni che possano garantire di riequilibrare il deficit delle risorse mancanti per soddisfare il fabbisogno di acqua per l'agricoltura e per le riserve di approvvigionamento idrico nelle falde –:

se i Ministri interrogati intendano istituire un tavolo di confronto interministeriale per l'utilizzo della risorsa idrica, in stato di «severità idrica bassa in assenza di precipitazione», allo scopo di far fronte alle difficoltà di irrigazione per il comparto agricolo, che affronti in particolare i seguenti temi:

a) priorità della risorsa idrica per uso irriguo;

b) inserimento dei consorzi di bonifica e di irrigazione tra i destinatari dei ristori sull'uso della corrente elettrica;

c) attivazione di deroghe al deflusso minimo vitale per far fronte alla carenza idrica con lo scopo primario di invasare acqua nei laghi;

d) creazione di rete di bacini di accumulo, con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero di strutture già presenti come le cave dismesse allo scopo di incrementare le riserve idriche per l'agricoltura;

e) supporto economico/ristori nelle aree maggiormente colpite dalla siccità per gli agricoltori.

(4-12005)