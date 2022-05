Interrogazione, Montaruli FdI Camera, su misure a contrasto proliferazione cinghiali

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11997

presentato da

MONTARULI Augusta

testo di

Mercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 687

MONTARULI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

in tutto il territorio piemontese è stata ripetutamente segnalata, da parte di agricoltori e associazioni di categoria, la presenza di cinghiali che, in cerca di approvvigionamenti, hanno invaso colture agricole, giungendo, addirittura, sino nei pressi di private abitazioni;

la presenza massiva e la proliferazione incontrollata di detti animali può generare malattie infettive o diffuse, con problematiche di carattere sanitario;

tali animali, ai sensi della legge n. 157 del 1992, sono considerati pericolosi e pertanto inclusi nell'allegato A) del decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante le specie animali potenzialmente dannose per la salute e l'incolumità pubblica;

il Centro di referenza nazionale per le pesti suine, in data 7 gennaio 2022, ha confermato la presenza del virus di peste suina africana (Psa) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel territorio del comune di Ovada (Alessandria) ed in data 11 gennaio 2022 sono stati confermati altri due di carcasse rinvenute rispettivamente nel comune di Fraconalto (Alessandria) e nel comune di Isola del Cantone (Genova);

a seguito di ciò, in data 7 gennaio 2022 si è insediata l'unità di crisi regionale;

la regione Piemonte, con decreto del presidente della giunta regionale 30 marzo 2022, n. 21, in adeguamento al parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) trasmesso in data 18 marzo 2022 ed in conformità al regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE, ha disposto un piano di eradicazione della specie cinghiale;

l'Ispra, mediante il parere di cui sopra, raccomandava «di ricorrere ad una caccia di selezione escludendo qualunque forma di prelievo in caccia e controllo che preveda l'ausilio di cani, compreso lo scaccio» e segnalava che il metodo della braccata «non è uno strumento utile né per contenere la popolazione di cinghiale né per limitare i danni provocati dalla specie»;

quanto rappresentato dall'Ispra, tuttavia, ad avviso dell'interrogante, potrebbe avere un valore scientifico nella zona di caccia di montagna, ma non in quella di pianura: infatti, sarebbe sufficiente verificare i dati degli abbattimenti, i presupposti morfo-altimetrici del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, per constatare quanto il parere espresso sia difforme dai dati che si raccolgono sul territorio piemontese;

tali dati, presi in un ambito territoriale di caccia con alta presenza di cinghiali, infatti, evidenziano come nella zona di caccia controllata di pianura, nella stagione venatoria 2021-2022 (periodo settembre-dicembre), le braccate hanno inciso su oltre mille capi abbattuti, mentre in caccia di selezione (periodo agosto-marzo) sono stati abbattuti sedici capi;

nelle more di una decisione significativa, i danni all'agricoltura sono comunque in forte aumento, gli incidenti stradali, anche con decessi, sono sempre più frequenti e le misure messe attualmente in campo non raggiungono i risultati attesi;

nell'area infetta dalla peste suina africana sono stati eliminati tutti i suini allevati nelle aziende agricole e al momento, giusta il parere dell'Ispra, non è stato ancora abbattuto un solo cinghiale e ciò determina un gravissimo danno all'economia delle aziende agricole;

l'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte ha stanziato 1,8 milioni di euro di aiuti straordinari a ristoro dei danni subiti dalle aziende piemontesi suinicole operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta (zona rossa) e nella zona buffer interessate dalla Psa –:

quali tempestive iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, per risolvere definitivamente il problema in premessa esposto, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispra esclusivamente mediante pareri non vincolanti in quanto, come dimostrato da dati scientifici, la problematica in parola potrebbe essere risolta con battute in braccata sia con l'ausilio di cacciatori sia con l'ausilio di altre forze, considerato che l'Ispra non contempla la sterilizzazione come previsto in America.

(4-11997)