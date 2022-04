Interrogazione, Mugnai CI Camera, su rischio chiusura Mercato dei Fiori di Pescia (Mefit)

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11785

presentato da

MUGNAI Stefano

testo di

Venerdì 8 aprile 2022, seduta n. 674

MUGNAI e RIPANI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

ormai da molte settimane Cia Toscana esprime preoccupazione per il futuro del Mefit, il Mercato dei Fiori di Pescia, a rischio chiusura, prevista per il prossimo mese di giugno 2022;

in seguito al rischio chiusura della struttura Mefit, in cui ogni giorno si svolgono tutte le attività di commercializzazione e distribuzione dei prodotti florovivaistici a Pescia, un recente appello firmato dalle categorie di settore motivava così tale rischiosa causa della impossibilità ad oggi, di reperire le risorse necessarie alla realizzazione dei lavori per la messa a norma della struttura, così come richiesto dai Vigili del fuoco di Pistoia entro il prossimo giugno 2022; si tratta di risorse che ammontano a circa 8,6 milioni di euro;

Confcommercio Pistoia e Prato affermavano alla stampa nelle scorse settimane: «Siamo perplessi dal ritardo con cui viene affrontata la questione vista la consapevolezza, già da mesi, di quelle che sarebbero state le sorti del Mercato dei fiori senza i fondi necessari per la messa a norma della struttura. L'immobile è di proprietà del Comune di Pescia ed è sotto la gestione dell'Amministrazione regionale è a questa che ci rivolgiamo con urgenza, il Mercato dei fiori deve essere salvato»;

la suddetta struttura è un riferimento per 500 produttori agricoli – dalla Valdinievole e Pistoiese fino alla Versilia – per una stima di circa 4 mila addetti e relative famiglie. Oltre alle altre figure professionali presenti: commercianti, trasportatori, operatori dei servizi per oltre 600 aziende annunciava sulla stampa la Cia Toscana;

la media degli operatori iscritti al Mercato nel quinquennio 2017-2021, è stata di circa 800 unità, così suddivisi: circa 350 produttori (Aziende Florovivaistiche); circa 400 commercianti (Acquirenti e venditori); circa 30 trasportatori; circa 20 attività collaterali;

sostiene Confcommercio in merito al Mefit sulla stampa locale: «Questo, infatti, non rappresenta solo un polo indispensabile per i settori legati al verde, ai fiori e alle piante, ma è anche un'attività legata alle tradizioni del territorio e, come tale, sono tante le aziende nell'intera area che si sviluppano intorno al Mercato. Perderlo significherebbe perdere un pezzo di storia ma, ancor peggio, una parte determinante del tessuto economico cittadino, con conseguenze dure sulla sua tenuta»;

nel novembre 2021, il comune di Pescia ha presentato alla regione Toscana fra i suoi progetti per accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) quello per la «messa in sicurezza e adeguamento a norma dell'immobile MEFIT di 8.053.209,72 euro» –:

se il Governo fosse a conoscenza della questione sollevata in premessa e se non intenda adottare iniziative per quanto di competenza, per sbloccare in qualche modo la situazione senza che si arrechi danno alcuno al Mercato dei Fiori ed a tutto l'indotto;

se non ritenga di adottare iniziative per attivare subito un tavolo di concertazione fra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la regione Toscana, la provincia di Pistoia e il comune di Pescia per uscire da questa situazione di stallo, dannosa per tutto il settore.

(4-11785)