Interrogazione, Napoli CI Camera, su problematiche inerenti immissione fauna ittica

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10268

presentato da

NAPOLI Osvaldo

testo di

Lunedì 20 settembre 2021, seduta n. 567

NAPOLI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

recenti disposizioni normative regolano l'immissione di fauna ittica nei corsi d'acqua, prevedendo un divieto di immissione di fatto, all'infuori dell'unica varietà di trota individuata come «autoctona» (decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019 recante «Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare del 2 aprile 2020 recante «Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone»);

infatti l'organo tecnico del Ministero, il Consiglio del sistema nazionali per la protezione dell'ambiente (Snpa), immancabilmente cassa gli studi svolti dalle regioni per chiedere l'immissione di specie non autoctone (non di nuove specie, si badi bene, ma di specie già immesse da secoli, addirittura a cura del Ministero e dello Stato (Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, fondato nel 1887);

tali disposizioni, pur essendo basate su nobili principi di tutela dell'ambiente, non tengono conto dei mutamenti che il contesto faunistico di alcuni territori ha subito negli ultimi anni e hanno causato grossi problemi di carattere economico e lavorativo alle imprese impegnate nel settore ittico (acque interne), della pesca e del turismo, in particolare alle imprese di pesca sportiva e al loro indotto;

invece, la direttiva europea di partenza (92/43/CEE articolo 2, comma 3) prevede, che «Le misure adottate ... tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali»;

la varietà di trota indicata come «autoctona», infatti, se non in rari e circoscritti ambienti, non è più presente nei nostri fiumi ormai da 50 anni ed è pressoché impossibile rinvenire un allevamento ittico in grado di fornire esemplari di trota della varietà ammessa ed aventi le caratteristiche minime ed indispensabili per il loro impiego ai fini della pesca sportiva (gli allevamenti sono in grado di fornire solo avannotti, il cui impiego richiederebbe svariati anni per avere un ritorno in termini commerciali);

inoltre, il provvedimento normativo che ha individuato le specie autoctone e alloctone si basa su uno studio eseguito nel 2009, ma nel frattempo alcuni territori sono stati interessati da importanti sconvolgimenti climatici;

il Tanaro, ad esempio, è stato interessato da due alluvioni (2016 e 2020) che hanno stravolto completamente il suo alveo e mutato il contesto faunistico preesistente. Per questo, ad oggi, in questo fiume non è presente alcuna varietà di trota o altro prodotto ittico;

bisogna, inoltre, tenere conto del fatto che talune specie, definite non autoctone nel predetto studio, coabitano nei nostri fiumi in modo armonioso ormai da secoli e del fatto che, comunque, le attuali capacità tecniche consentono l'immissione di trote sterili, che risolvono il problema del pericolo di ibridazione con altre qualità di trote;

questa situazione, già molto problematica per i lavoratori del settore, è stata aggravata ulteriormente dalle criticità che l'emergenza Covid ha comportato e sta mettendo in crisi molte piccole aziende che vivono di turismo legato alla pesca sportiva nelle acque interne e che, di fatto, da quasi due anni sono messe nell'impossibilità di lavorare –:

quali iniziative, i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano adottare per ovviare alla situazione sopra esposta.

(4-10268)