Interrogazione, Scanu CI Camera, su iniziative volte ad ammortizzare costi gravanti su aziende autotrasporto e dare certezze a distribuzione prodotti freschi Sardegna

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11641

presentato da

SCANU Lucia

testo di

Martedì 22 marzo 2022, seduta n. 662

SCANU. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

la crisi internazionale europea ha creato fenomeni anche speculativi che hanno determinato il rincaro dei prezzi dei carburanti;

questa situazione ha creato un innalzamento dei costi per le imprese di autotrasporto che hanno subìto impreviste difficoltà economiche;

di riflesso, a causa di mancati tempestivi interventi, la categoria ha condotto scioperi in diverse parti di Italia;

tali scioperi hanno prodotto particolari effetti negativi in Sardegna dove la paralisi della movimentazione dei prodotti e delle merci in un contesto insulare ha determinato gravi perdite economiche a diversi settori produttivi;

in particolare, risultano colpiti il settore dei prodotti freschi come l'ittico con decine di tonnellate di pescato fresco mandato a rifiuto, la ricotta di pecora, il latte ed altri prodotti a rischio, per cui bisogna rispettare un range di consegna per i distributori;

per fare un esempio la Coldiretti ha stimato che solo per la produzione del carciofo sardo le perdite causate dal blocco dei trasporti di soli quattro giorni abbiano inciso con perdite per oltre 2 milioni di euro;

secondo quanto stabilito dal «decreto energia» approvato in Consiglio dei ministri venerdì 18 marzo 2022 il Governo è intervenuto sui rincari delle bollette e dei carburanti con un intervento economico volto al taglio delle accise su gasolio e benzina per autotrazione al fine di ridurre il prezzo dei carburanti sotto i 2 euro, con una riduzione di circa 25 centesimi al litro e con un'esenzione di 200 euro per il 2022 sui buoni benzina forniti dalle aziende ai dipendenti; secondo diverse organizzazioni di categorie però, se il decreto in questione va nella direzione giusta, esso non è sufficiente, tenuto conto che il taglio delle accise è stato limitato soltanto a 30 giorni –:

quali ulteriori urgenti iniziative il Governo intenda promuovere per ammortizzare i costi gravanti sulle aziende di autotrasporto e dare certezze al nodo della distribuzione dei prodotti freschi della Sardegna tenuto conto della particolare condizione di insularità.

(4-11641)