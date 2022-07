Interrogazione, Zolezzi M5S Camera, su pubblicazione concentrazione dei nitrati in acqua potabile

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08349

presentato da

ZOLEZZI Alberto

testo di

Lunedì 4 luglio 2022, seduta n. 718

ZOLEZZI e NAPPI. — Al Ministro della salute, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

il 2022 risulta l'anno più siccitoso da 70 anni a questa parte in Italia, in alcune zone d'Italia come Torino il deficit di precipitazioni è del 70 per cento, in altre oltre il 60 per cento (come la zona dei Castelli Romani). In pianura Padana il volume delle falde acquifere è meno del 50 per cento della media degli ultimi 5 anni. Nel 2021 i rilievi dei nitrati in falda acquifera in provincia di Brescia risultavano al di sotto dei 10 milligrammi per litro solo nel 40 per cento dei comuni. Tale limite, anche se per sole le acque minerali, è indicato dal decreto ministeriale (Ministro della salute) 29 dicembre 2003 in 10 milligrammi per litro in età pediatrica (45 milligrammi per litro negli adulti), che ha aggiornato il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

è in corso una competizione per gli usi idrici; la zootecnia assorbe il 50 per cento della risorsa idrica nazionale;

con la riduzione dei volumi in falda quest'anno i valori dei nitrati in falda e in acqua potabile potrebbero essere peggiorati. In base all'articolo 17 e all'allegato IV della direttiva (UE) 2020/2184 deve essere pubblicata la concentrazione dei nitrati in acqua potabile sul sito dei gestori idrici o indicato in bolletta. Tale situazione può comportare un differimento informativo potenzialmente foriero di patologie, in particolare nell'infanzia, dove l'eccesso di nitrati può portare a riduzione del trasporto di ossigeno, metaemoglobinemia e alterazioni del corretto sviluppo –:

se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano adottare le iniziative di competenza per prevedere la pubblicazione della concentrazione dei nitrati o altri inquinanti aggiornata settimanalmente (o più frequentemente in caso di emergenza idrica) sul sito di ciascun gestore idrico;

se intendano adottare iniziative per disporre il medesimo limite di 10 milligrammi per litro per i nitrati previsto per il consumo infantile di acque minerali per tutte le acque potabili;

se intendano promuovere processi informativi sia in corso di emergenza idrica sia in altri periodi per evitare il consumo di acque potabili potenzialmente pericolose nell'infanzia, in gravidanza e durante l'allattamento e avviare campagne specifiche di tutela delle acque potabili in relazione alla competizione in corso fra captazione per attività produttive, energetiche e per usi primari (produzione di cibo e uso potabile).

(5-08349)