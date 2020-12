Interrogazioni a risposta immediata. Le dichiarazioni del sottosegretario L’Abbate

-Su riduzione sforzo pesca:

Tale tematica al centro del negoziato che ha coinvolto l’Italia e la commissione Ue ha portato alla redazione di una proposta di riduzione del 15% dello sforzo di pesca per il 2021 sulla base di un parere del comitato scientifico della commissione.

L’Italia già da anni ha posto in essere dei piani di gestione nazionale per tutte le gsa in cui operano i suoi pescherecci, diretti alla gestione degli stock obiettivo della pesca demersale attraverso una progressiva diminuzione dello sforzo di pesca, che consentirebbe comunque di raggiungere quanto proposto dalla commissione.

L’amministrazione italiana ha fatto presente che la diminuzione costante delle giornate di pesca risulta incoerente con la redditività delle singole imprese, specialmente in questo periodo storico. La ministra ha inoltre fatto presente ieri, nella sede Agrifish, come le riduzioni costanti rischiano di non garantire la redditività delle imprese e di valutare nuove metodologie di gestione. Unitamente a Francia e Spagna è in corso un negoziato con la commissione volto ad ottenere l’attenuazione della misura.

-Su iniziative di contrasto al fenomeno della contraffazione dei vini italiani:

Sono state avviate le consultazioni con operatori del settore informatico e con organismi di settore più rappresentativo al fine di definire un protocollo di applicazione del sistema di tracciabilità alternativo, che in quanti innovativi necessita di puntuali criteri predefiniti per assicurare la massima sicurezza ed efficienza. Pertanto i lavori sono in corso e contiamo di dare una risposta concreta agli operatori entro marzo 2021. Sugli illeciti, fermo restando che le indagini sono state svolte da carabinieri e guardia di finanza, anche l’Icqrf interviene per reprimere tali condotte sia a livello nazionale che all’estero. La gestione dei contrassegni, trattandosi di carta valori, avviene tramite gli organismi di controllo che comunicano con l’Istituto Poligrafico, attraverso un portale a cui può accedere anche l’Icqrf ai fini di controllo e vigilanza. I Consorzi possono essere delegati per la gestione, il ritiro e la distribuzione delle fascette, in tal caso gli organismi di controllo stipulano apposita convenzione con i consorzi medesimi. Entrambi poi distribuiscono le fascette agli imbottigliatori, che la ritirano sia per i vini imbottigliati in Italia che all’estero.

-Su mancata istituzione tavolo della filiera agroindustriale della canapa:

Negli ultimi anni la cannabis sativa sta sempre più attraendo l’attenzione delle imprese agricole, del settore della ricerca e delle istituzioni. Ciò sia a causa del suo impiego nei settori tradizionali che in quelli più innovativi della bio edilizia o delle preparazioni farmaceutiche.

Il ministero ha avviato l’iter amministrativo per l’istituzione di un tavolo tecnico specifico per affrontare le problematiche del settore. Tale tavolo sarà composto da rappresentanti del Mipaaf, da rappresentanti degli altri ministeri interessati e da quelli della regioni, delle organizzazioni professionali, dal Crea, dell’Ismea e da portatori di interesse. Nei prossimi giorni verrà completato l’iter di adozione del decreto. Io stesso però non sono soddisfatto, perché l’iter di adozione del decreto e la designazione dei nomi da parte di tutti gli enti che faranno parte del tavolo è già stata fatta diversi mesi fa.