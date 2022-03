IPCC, Francia: Rischio impatti irreversibili da cambiamento climatico, occorre trasformazione sistemica. Fondamentale ridurre emissioni e accelerare adattamento dei territori

"Il nuovo rapporto dell'IPCC dipinge un quadro molto allarmante delle conseguenze del cambiamento climatico, compreso l'aumento degli eventi meteorologici estremi. In questa occasione, la Francia ricorda la necessità di continuare a ridurre le emissioni di carbonio e di accelerare l'adattamento dei territori. È fortemente impegnata in questo, in particolare attraverso la legge sul clima e la resilienza, ma anche con i suoi partner europei a sostegno dei paesi più vulnerabili.

Il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) ha pubblicato il volume 2 del suo sesto rapporto di valutazione, intitolato "Cambiamenti climatici: impatti, adattamento e vulnerabilità". Frutto di una collaborazione internazionale di 270 scienziati provenienti da 67 paesi, presenta lo stato attuale delle conoscenze sugli impatti percepibili dei cambiamenti climatici sull'uomo e sugli ecosistemi. Il rapporto presenta quindi gli impatti e i rischi a breve, medio e lungo termine in base ai livelli di riscaldamento, nonché i mezzi per adattarsi ad essi."

Così in un comunicato il Ministero della Transizione Ecologica francese in merito all'ultimo rapporto IPCC sui rischi da cambiamento climatico.

"Il rapporto dell'IPCC è preoccupante: gli eventi climatici estremi (ondate di calore, forti piogge, inondazioni, intensi cicloni tropicali, siccità, incendi), gli effetti dei cambiamenti climatici causati dall'uomo, hanno già impatti significativi su popolazioni, ecosistemi e infrastrutture. Le conseguenze sull'accesso all'acqua e sulla sicurezza alimentare, sulla salute, sul funzionamento delle economie e sulla biodiversità sono molto gravi.

I rischi aumenteranno con l'aumento del riscaldamento globale, in tutte le regioni del mondo. Il rapporto sottolinea che oltre 1,5°C di riscaldamento, il cambiamento climatico avrà impatti irreversibili, in particolare sulla biodiversità. Per l'IPCC esistono soluzioni di adattamento ma richiedono una trasformazione sistemica. Tra queste soluzioni, c'è in particolare l'implementazione di sistemi di allerta precoce o soluzioni basate sulla natura, che hanno co-benefici per la biodiversità, il clima e le popolazioni. Ritardare queste azioni e le politiche necessarie per attuarle ne pregiudica l'efficacia, ne diminuisce il potenziale e ne aumenta i costi.

Inoltre, l'IPCC presenta la nozione di "sviluppo resiliente al clima". Si tratta di uno sviluppo sostenibile, che richiede l'attuazione, in maniera integrata, di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, politiche per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, e politiche per la rapida riduzione delle emissioni di gas serra.

Questo rapporto conferma la determinazione della Francia a continuare la sua azione per ridurre le proprie emissioni di gas serra, in particolare attraverso la legge sul clima e la resilienza, ma anche per prepararsi agli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici, con il secondo piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Rafforza inoltre il ruolo guida della Francia e dell'Unione Europea nel raggiungimento dei suoi obiettivi climatici con il pacchetto Fit For 55, aiutando i paesi più vulnerabili a far fronte agli effetti del cambiamento climatico. Il Presidente della Repubblica si è impegnato ad aumentare i finanziamenti francesi per il clima a favore dei paesi in via di sviluppo a 6 miliardi di euro all'anno, dal 2021 al 2025, di cui un terzo per l'adattamento.

"Questo rapporto dell'IPCC conferma, per tutti i Paesi del mondo, l'urgenza di agire per attuare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, sia in termini di adattamento che di riduzione delle emissioni di gas serra. Pertanto, la Francia invita i paesi che non l'hanno ancora fatto ad aumentare le loro ambizioni climatiche prima della COP27 di Sharm el-Sheikh. Sebbene questo rapporto confermi anche che le crisi del clima e della biodiversità sono intrinsecamente legate, la diplomazia francese si è mobilitata per adottare un nuovo ambizioso quadro strategico globale per la protezione della biodiversità, alla COP15 di Kunming, che si terrà nei prossimi mesi. ha affermato Jean-Yves Le Drian, Ministro dell'Europa e degli Affari Esteri.

“I risultati dell'IPCC sono chiari e confermano la necessità di agire sia sulla causa del cambiamento climatico, riducendo le emissioni globali di gas serra, sia sulle sue conseguenze per cercare di limitarne gli impatti. La Francia sta facendo la sua parte nello sforzo e il lavoro sulla nuova strategia energetica climatica francese ci consentirà di rafforzare le nostre azioni in questa direzione. Nell'ambito della sua Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, la Francia è mobilitata per attuare gli impegni europei attraverso il pacchetto “Fit For 55”. La conferenza ministeriale sul clima che sto organizzando a Nantes il 7 e 8 marzo, contribuirà alla mobilitazione vista l'urgenza segnalata dall'IPCC. ha dichiarato Barbara Pompili, Ministro per la Transizione Ecologica.

"La comunità internazionale dei ricercatori è impegnata nella produzione di conoscenze sull'origine, le conseguenze e le risposte da fornire di fronte al cambiamento climatico in atto. Desidero esprimere la mia gratitudine alla comunità scientifica francese per l'immenso lavoro di integrazione e analisi svolto nell'ambito della preparazione e pubblicazione di questo volume 2 del 6° rapporto dell'IPCC. Da un lato, è essenziale continuare i nostri sforzi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico riducendo le nostre emissioni di gas serra, al fine di raggiungere la neutralità del carbonio. D'altra parte, è essenziale preparare le nostre società agli impatti che non possono essere evitati rafforzando la nostra strategia di adattamento, con politiche ambiziose per ridurre le vulnerabilità e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. Il rapporto dell'IPCC Group II mostra la necessità di comprendere meglio le dimensioni socioeconomiche dell'adattamento e l'impatto del cambiamento globale. Le comunità scientifiche sono pienamente mobilitate e supportate per sviluppare soluzioni operative di adattamento, in particolare quelle basate sulla natura, e per sostenere le capacità di risposta degli individui e dei territori, con una preoccupazione per l'equità.ha dichiarato Frédérique Vidal, ministro dell'Istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione."

Per saperne di più: