Ippica. Battistoni (Mipaaf): A breve riforma complessiva per pagamento premi

“A breve verrà avviata una riforma complessiva e di sistema per il pagamento dei premi ippici, che sarà in grado di modificare strutturalmente le attuali modalità operative, rendendole finalmente davvero efficienti e rapide”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni.

“Nel corso di questi mesi, per rispondere alle esigenze del settore - continua -, ho avviato con il Mef una serie di proficue e continue interlocuzioni, volte a rappresentare le difficoltà del settore, per ovviare ad un problema che da troppo tempo aspetta una risoluzione”.

“Oggi – prosegue Battistoni – posso dire che abbiamo trovato una soluzione gestionale in grado di garantire tempi di pagamento molto più brevi rispetto a quelli attuali, a beneficio di tutto il comparto. L’ippica è un settore strategico, ed è necessario riorganizzarlo al meglio per tornare competitivi ed attrattivi anche a livello internazionale. La direzione ippica, la nuova piattaforma televisiva e il dialogo costante aperto con le categorie vanno in questa direzione, ma, in questa ulteriore fase di crescita, il tema dei pagamenti risulta centrale per lo sviluppo dell'ippica italiana”, conclude Battistoni.