Ippica, Battistoni (Mipaaf): Pubblicato nuovo regolamento corse al trotto. Si apre parallelamente fase consultazione pubblica

Il 2 agosto, è stato pubblicato il nuovo testo del Regolamento delle corse al trotto, profondamente rivisto rispetto alle disposizioni oggi vigenti, ed è stata aperta, contestualmente, una consultazione pubblica sulla riforma regolamentare.

Dalla soppressione dell’ex ASSI, con il trasferimento delle funzioni al Mipaaf, il Regolamento delle corse al trotto è stato modificato nel tempo con molti decreti, ma non era stato mai aggiornato al nuovo contesto organizzativo; inoltre, molte disposizioni regolamentari, in parte risalenti al 1987, sono da tempo disapplicate, in quanto non compatibili né con le mutate esigenze del comparto ippico, né con l’intervenuta adesione dell’Italia all’UET.

Sussiste da tempo l’esigenza di una rivisitazione complessiva del testo regolamentare vigente, per fare fronte alle problematiche riscontrate in sede attuativa, e agli obblighi derivanti dall’adesione dell’Italia all’Accordo UET.

In un’ottica partecipativa e concertativa, è stata prevista la possibilità, per le associazioni di categoria e per operatori del settore, di contribuire, dal punto di vista tecnico, alla riforma, mediante la presentazione di osservazioni sul testo novellato del Regolamento delle corse al trotto.

Così, in una nota, il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf