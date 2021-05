Ippica, Francesco Battistoni: esposto alle autorità di Pisa

Quanto successo è intollerabile e per questo andremo fino in fondo per fare chiarezza, poiché il rispetto degli animali ed il loro benessere è qualcosa che va ricercato, sostenuto e promosso. Chi pensa di sfogare le proprie frustrazioni sugli animali non può credere di restare impunito, ma soprattutto di continuare a operare in un comparto che vive dell'amore verso i cavalli e della loro generosità. Questi gesti fanno male non solo agli animali, ma anche a tutte quelle persone che fanno parte di questo settore e che, con passione e dedizione, vi entrano in contatto ogni giorno.

